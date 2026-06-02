Esta multa supera los 3,5 millones de pesos en CABA: a qué infracción se debe

Durante junio de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá un estricto esquema de control sobre las infracciones por exceso de velocidad, una de las conductas más sancionadas en las calles y autopistas porteñas. En los casos más graves, los conductores que sean detectados circulando a más de 140 kilómetros por hora podrán enfrentar multas que van desde los $379.996 hasta los $3.799.960, según la magnitud de la infracción y la evaluación de las autoridades competentes.

La normativa considera este tipo de comportamiento como una falta gravísima debido al riesgo que implica para la seguridad vial. Al superar ampliamente los límites permitidos, aumentan las posibilidades de sufrir siniestros y disminuye considerablemente el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto. Por ese motivo, los organismos de control buscan desalentar estas prácticas mediante sanciones económicas cada vez más severas.

Desde el Gobierno porteño remarcan que el objetivo principal de estas medidas es reducir la cantidad de accidentes de tránsito y promover una conducción más responsable. Los controles mediante radares y dispositivos de fiscalización continuarán activos durante todo el año, con especial atención en avenidas, autopistas y corredores de alta circulación, donde las consecuencias de un exceso de velocidad suelen ser más graves.

En junio de 2026, la multa más elevada de la Ciudad de Buenos Aires corresponde al exceso extremo de velocidad, una infracción considerada de máxima gravedad por las autoridades de tránsito . Los conductores que circulen a más de 140 km/h pueden enfrentar sanciones de entre 400 y 4.000 Unidades Fijas (UF), lo que representa montos que van desde $379.996 hasta un máximo de $3.799.960, tomando como referencia el valor vigente de la UF de $949,99. Además del importante impacto económico, esta falta puede derivar en la quita de puntos de la licencia de conducir, ya que se considera una conducta de alto riesgo que incrementa significativamente las probabilidades de provocar accidentes graves.

Multas de tránsito videollamada La Ciudad

Qué otras multas podés recibir en CABA

Además del exceso extremo de velocidad, la Ciudad de Buenos Aires aplica fuertes sanciones económicas a otras infracciones consideradas de alto riesgo para la seguridad vial. Entre ellas se encuentra la conducción bajo los efectos del alcohol, con multas que van desde los $237.498 hasta los $1.899.980, y el cruce de semáforos en rojo, castigado con montos de entre $284.997 y $1.424.985. También se penaliza severamente la adulteración o el ocultamiento de la chapa patente, una falta que implica una multa fija de $949.990. A su vez, infracciones frecuentes como circular con la VTV vencida, utilizar el teléfono celular mientras se conduce o no llevar colocado el cinturón de seguridad parten de los $94.999 y pueden incrementarse según la gravedad de cada caso, de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Fija en junio de 2026.

Cómo ver si tenés multas de tránsito

Consultar si existen multas de tránsito pendientes en la Ciudad de Buenos Aires es un trámite simple, gratuito y completamente online. Los conductores pueden verificar su situación ingresando al portal oficial del Gobierno porteño y accediendo a la sección de consulta de infracciones, donde es posible realizar la búsqueda utilizando el número de DNI o la patente del vehículo. También existe la opción de gestionar la consulta a través de Boti, el asistente virtual de la Ciudad disponible por WhatsApp, que permite conocer de manera rápida si hay deudas o actas registradas. En caso de detectar infracciones vigentes, el sistema ofrece la posibilidad de acceder al pago voluntario con descuentos cuando corresponda o iniciar un descargo digital para solicitar la revisión del caso ante un controlador de faltas.