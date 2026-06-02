Bizarrap participará de una histórica película: cuál es

El reconocido productor argentino debutará como actor de doblaje en una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.

El productor musical Bizarrap se probará por primera vez el traje de actor , debido a que le prestará su voz a un personaje inédito en Toy Story 5 . Muy contento por sumarse a la película que se estrenará en los cines el próximo 17 de junio , el artista le dio la primicia a sus seguidores. Esta sorpresiva incursión en Hollywood marca un hito en su carrera, llevando su talento global más allá de las consolas y los estudios de grabación.

La película se ubica entre los lanzamientos más esperados de este año y el referente argentino estará presente tanto en el doblaje para Latinoamérica como en el de España. “Soy la voz de Santa de jardín. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capitulo 42″ , expresó a través de su cuenta de Instagram. Además, sumó: “Gracias Disney por la oportunidad” .

Por ahora, no se reveló que es lo que envuelve a este personaje. Mientras tanto, Biza dejó en claro su fanatismo por la franquicia y posó enseñando la suela de su zapatilla con la inscripción “BZRP” , en una clara referencia a la bota de Woody que lleva la firma de “Andy” . El guiño causó furor inmediato entre sus seguidores, quienes ya especulan con el impacto que tendrá esta inesperada colaboración en la pantalla grande.

Otro artista que estará en la película es Bad Bunny, quien le da voz al personaje Pizza con Anteojos. Y, según la prensa oficial, Bizarrap y el puertorriqueño compartirán una escena. Recientemente, el argentino respondió las consultas de sus fanáticos en Instagram y en ellas le pidieron que realice una Bizarrap Session con el artista que recientemente actuó en el Super Bowl. Sin embargo, aclaró: “No depende de mí esta vez”

Migue Granados también participará en Toy Story 5

Migue Granados se incorporará de forma oficial al exclusivo equipo de artistas que llevarán a cabo el doblaje de voz en español para toda Latinoamérica en "Toy Story 5". Esta sorpresiva participación en el proyecto de Disney representa un enorme salto en su trayectoria, sumando su característico sello humorístico a una de las franquicia animadas más exitosas de la historia.

El presentador y humorista, quien en variadas ocasiones declaró abiertamente su devoción absoluta por la saga de Toy Story, asumirá el compromiso de prestarle su voz al Dr. Locuaz. Esta incorporación de la franquicia es un muñeco extremadamente temeroso y paranoico ante las innovaciones de la tecnología actual. Con este nuevo rol, el conductor cumple el viejo anhelo de dejar su propia huella en el universo animado que marcó a fuego su infancia y la de millones de espectadores.

Migue Granados - Toy Story

La ratificación de este gran logro profesional se dio luego de que el animador viajara rumbo a San Francisco con el fin de visitar las oficinas principales de la empresa cinematográfica. A lo largo de la transmisión de "Toy Story: El Viaje", una entrega especial de "Soñé que Volaba", el convocante ciclo de streaming que lidera cotidianamente en el canal Olga, se emitieron los registros tomados en primera persona desde los Pixar Animation Studios.

Durante esa entrega, la audiencia pudo presenciar cómo el presentador participó de una intensa jornada de doblaje. Migue se desempeñó ante el micrófono en una vivencia irrepetible que lo acercó a cumplir un deseo que mantenía desde su niñez. Con una alegría evidente, el conductor describió los rasgos de su papel y anticipó cosas de lo que se proyectará en las salas: “Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa”.