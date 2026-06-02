IR A
IR A

De candidato a diputado a asador a domicilio: Jorge Porcel Jr sorprendió con su nuevo proyecto

El mediático supo aprovechar la fiebre mundialista y montó un emprendimiento gastronómico por el que recibió más de 500 llamados. Asado, picada y buena onda para el Mundial. ¿Cuánto cobra por su contratación?

La propuesta inédita de Porcelito incluye show. 

La propuesta inédita de Porcelito incluye show. 

Jorge Porcel Jr tiene un nuevo proyecto: aprovechó la fiebre mundialista para montar un emprendimiento gastronómico donde hace asados a domicilio. “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“, dice su posteo en Instagram. Ya recibió más de 500 llamadas.

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.
Te puede interesar:

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

En diálogo con TN show reveló la gran cifra que cobra por montar la fiesta del Mundial 2026 a domicilio: “Entre 200 y 250 mil pesos, sin el asado y la picada. Él da un show que ya tiene armado”. La tarifa de Porcelito depende de la zona donde la contratan y según reveló la periodista que lo entrevistó "llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia". Incluso "depende también de dónde es el lugar al que hay que ir, si le envían un coche o no”.

Porcelito emprendimiento gastronómico

“Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, el mejor entretenimiento y también dar un poco de alegría a la gente que tanto lo necesita en este momento”, explicó el hijo de uno de los capo cómicos más importantes del país.

Jorge Porcel Junior demostró una vez su capacidad de reinvertirse para seguir vigente en la agenda mediática. En agosto del año pasado sin ir más lejos fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, un espacio liderado por Marcelo Peretta. Pero su paso por la política no tuvo ni pena ni gloria.

"Fue todo muy repentino porque esto no tiene más de 48 horas. El sábado me llamó la gente de Marcelo Peretta, que somos amigos y nos hicimos cuando yo estaba en el panel de Santiago Cuneo en 2023. Ya me habían dicho de ser hasta que se dio", explicó Porcel y añadió: No tenía dudas por la amistad que me une con Marcelo, porque sé cómo es su persona y su familia. Y segundo porque realmente estoy viendo que la gente está sufriendo mucho, estamos en un ajuste feroz y no sabemos para qué será porque no hay un después y es todo improvisación".

Noticias relacionadas

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

últimas noticias

Se acerca la jornada de los papás y ya hay preparativos para celebrarlo.

Desde $1 millón en compras hasta una moto: lanzan sorteos por el Día del Padre 2026

Hace 7 minutos
Bullrich y una nueva diferencia con la Casa Rosada.

Patricia Bullrich ofreció su renuncia a Milei como jefa del bloque de senadores

Hace 7 minutos
Javier Milei, durante su asunción como Presidente.

El sueño reeleccionista de Milei se enfrenta a la realidad económica que aflora en las encuestas

Hace 16 minutos
Ley de Modernización Laboral: cómo presentar el certificado de enfermedad para que sea válido

Ley de Modernización Laboral: cómo presentar el certificado de enfermedad para que sea válido

Hace 27 minutos
Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Boca oficializó la salida de Úbeda: el mensaje para despedirlo y quiénes podrían reemplazarlo

Hace 34 minutos