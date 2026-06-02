De candidato a diputado a asador a domicilio: Jorge Porcel Jr sorprendió con su nuevo proyecto

Jorge Porcel Jr tiene un nuevo proyecto: aprovechó la fiebre mundialista para montar un emprendimiento gastronómico donde hace asados a domicilio. “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“, dice su posteo en Instagram. Ya recibió más de 500 llamadas.
En diálogo con TN show reveló la gran cifra que cobra por montar la fiesta del Mundial 2026 a domicilio: “Entre 200 y 250 mil pesos, sin el asado y la picada. Él da un show que ya tiene armado”. La tarifa de Porcelito depende de la zona donde la contratan y según reveló la periodista que lo entrevistó "llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia". Incluso "depende también de dónde es el lugar al que hay que ir, si le envían un coche o no”.
Porcelito emprendimiento gastronómico
“Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, el mejor entretenimiento y también dar un poco de alegría a la gente que tanto lo necesita en este momento”, explicó el hijo de uno de los capo cómicos más importantes del país.
Jorge Porcel Junior demostró una vez su capacidad de reinvertirse para seguir vigente en la agenda mediática. En agosto del año pasado sin ir más lejos fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, un espacio liderado por Marcelo Peretta. Pero su paso por la política no tuvo ni pena ni gloria.
"Fue todo muy repentino porque esto no tiene más de 48 horas. El sábado me llamó la gente de Marcelo Peretta, que somos amigos y nos hicimos cuando yo estaba en el panel de Santiago Cuneo en 2023. Ya me habían dicho de ser hasta que se dio", explicó Porcel y añadió: No tenía dudas por la amistad que me une con Marcelo, porque sé cómo es su persona y su familia. Y segundo porque realmente estoy viendo que la gente está sufriendo mucho, estamos en un ajuste feroz y no sabemos para qué será porque no hay un después y es todo improvisación".