De candidato a diputado a asador a domicilio: Jorge Porcel Jr sorprendió con su nuevo proyecto El mediático supo aprovechar la fiebre mundialista y montó un emprendimiento gastronómico por el que recibió más de 500 llamados. Asado, picada y buena onda para el Mundial. ¿Cuánto cobra por su contratación? Agregar C5N en









La propuesta inédita de Porcelito incluye show.

Jorge Porcel Jr tiene un nuevo proyecto: aprovechó la fiebre mundialista para montar un emprendimiento gastronómico donde hace asados a domicilio. “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“, dice su posteo en Instagram. Ya recibió más de 500 llamadas.

En diálogo con TN show reveló la gran cifra que cobra por montar la fiesta del Mundial 2026 a domicilio: “Entre 200 y 250 mil pesos, sin el asado y la picada. Él da un show que ya tiene armado”. La tarifa de Porcelito depende de la zona donde la contratan y según reveló la periodista que lo entrevistó "llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia". Incluso "depende también de dónde es el lugar al que hay que ir, si le envían un coche o no”.

Porcelito emprendimiento gastronómico “Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, el mejor entretenimiento y también dar un poco de alegría a la gente que tanto lo necesita en este momento”, explicó el hijo de uno de los capo cómicos más importantes del país.

Jorge Porcel Junior demostró una vez su capacidad de reinvertirse para seguir vigente en la agenda mediática. En agosto del año pasado sin ir más lejos fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, un espacio liderado por Marcelo Peretta. Pero su paso por la política no tuvo ni pena ni gloria.