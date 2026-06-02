Escándalo: se supo por qué Pampita fue echada de un grupo exclusivo de mujeres de polistas

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera que habría sido expulsada de un exclusivo grupo de WhatsApp integrado por mujeres vinculadas al mundo del polo. La información se conoció en medio de su reconciliación con Martín Pepa y rápidamente generó repercusiones en el ambiente del espectáculo.

La foto que confirma la reconciliación de una reconocida modelo con su novio

Según se reveló, el grupo privado se llama “Las Palenqueras” y reúne a esposas, novias y allegadas de reconocidos polistas. Aunque Pampita mantiene una relación con Pepa, empresario y figura relacionada con ese circuito, su permanencia dentro del chat habría llegado a su fin por decisión de las demás integrantes.

La versión fue dada a conocer por el periodista Pepe Ochoa en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV. “La famosa a la que sacaron por grasa e infumable es Pampita” , lanzó el panelista al aire, generando sorpresa entre sus compañeros y en las redes sociales.

Ochoa aseguró además que consultó a una mujer que formaría parte del grupo y que recibió una respuesta contundente. “A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo del polo” , habría sido el comentario que le transmitieron desde ese exclusivo círculo social.

Mientras tanto, Pampita eligió no responder públicamente a estas versiones y continuó compartiendo imágenes de su viaje por Inglaterra junto a Martín Pepa.

Qué dijo Pampita sobre la reconciliación con Martín Pepa

Pampita confirmó a mediados de mayo que decidió apostar nuevamente por su historia de amor con Martín Pepa. Tras una breve separación, la pareja volvió a mostrarse unida durante una escapada romántica por Inglaterra.

En declaraciones televisivas a Infama, la conductora explicó que los sentimientos entre ambos nunca desaparecieron. “Él es muy bueno, nos queremos mucho. Las veces que nos separamos siempre fue en buenos términos, nunca por terceros”, expresó al referirse al vínculo que mantienen desde hace varios meses.

Pampita, por entonces, profundizaba sobre las dificultades que enfrentaba la pareja debido a la distancia geográfica y a las responsabilidades laborales y familiares de cada uno. “Vivimos en dos países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo y tenemos hijos. Eso hace que constantemente tengamos que replantearnos cómo organizarnos”, explicaba la modelo, con lo que intentaba dejar en claro que los conflictos estuvieron relacionados con cuestiones prácticas y no sentimentales.

Además, la conductora cuestionaba la presión mediática que rodeaba la crisis amorosa. “No me dieron tiempo a procesar las cosas. Estaban torturando a mis amigos y familiares para que hablara”, sostenía. Sin embargo, la reciente aparición de ambos juntos en Inglaterra y las fotos compartidas en redes sociales terminaron confirmando que la reconciliación ya es un hecho.