Tras el ataque de Estados Unidos, Venezuela pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano solicitó una reunión con la ONU, tras los bombardeos en varias partes del país y la detención del presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa. "Ningún ataque cobarde podrá con la fuerza de este pueblo que saldrá victorioso", sentenció.

Desde Venezuela pidieron una reunión urgente con la ONU. 

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Mediante un posteo en redes sociales, Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, informó que "ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EEUU en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional".

El documento está dirigido a Abukar Dahir Osman, Representante Permanente de la República Federal de Somalia ante Naciones Unidas.

En el texto se puede leer una serie de puntos, uno de ellos en el que el ministro remarca sobre que "fuerzas militares estadounidenses, ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y de otras ciudades en los Estados de Miranda, Aragua, y La Guaira. Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones".

El pedido de Venezuela a la ONU

a. Convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela.

b. Condenar la agresión de los Estados Unidos de América contra el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

c. Solicitar el cese de los ataques armados por parte de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela.

d. Establecer las medidas pertinentes para que el gobierno de los Estados Unidos de América responda por los crímenes de agresión cometidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

