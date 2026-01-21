Quiénes son las 20 víctimas confirmadas del choque de trenes en España

Mientras continúa el trabajo de brigadistas y bomberos entre los coches destruidos después del choque entre dos trenes a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba , al sur de España, las familias van confirmando la muerte de sus seres queridos que viajaban en las malogradas formaciones. Hasta el momento, se ratificaron 42 víctimas fatales , aunque se siguen buscando cuerpos.

El diario El Mundo publicó un listado con los 20 nombres que han sido confirmados por las familias . Además, menciona a pasajeros desaparecidos que siguen siendo buscados por sus familias, como María Eugenia Gallego, Rocío Díaz Rodríguez, Julio Rodríguez Gómez, Víctor Luis Terán Mita o el tripulante Agustín Fadón .

Ricardo Chamorro Cáliz (57 años) era funcionario de prisiones, además de tener una academia en Huelva. Se había desplazado a Madrid con Andrés Gallardo Vaz, profesor de Penal de 51 años, para acompañar a sus alumnos en el primer examen para las plazas de Instituciones Penitenciarias. El domingo regresaban a Huelva. Estaban sentados en el vagón 4 del Alvia, pero al momento del choque se encontraban en la cafetería.

Tenía 52 años. Se sentaba en los primeros vagones del Alvia y también se encontraba en la cafetería en el momento del accidente, cerca de Ricardo Chamorro y Andrés Gallardo. Iba acompañado de su mujer, cuya identidad no ha trascendido y que se encuentra a salvo.

Vivían en Aljaraque (Huelva) y habían ido a Madrid a conocer el estadio Santiago Bernabéu y ver un partido del Real Madrid como regalo de Reyes. El matrimonio José Zamorano y Cristina Álvarez viajaron junto a sus hijos, José (12 años) y Cristina (seis años), y su sobrino Félix (23 años). Sólo sobrevivió la pequeña Cristina , que fue encontrada deambulando sola por la vía y pasó la noche custodiada por una agente de la Guardia Civil.

Nati de la Torre

Como los Zamorano, cinco miembros de la familia Saénz de la Torre habían ido a pasar el fin de semana a Madrid para ver el musical del El Rey León. La abuela, Nati de la Torre, había vendido unos terrenos y quería celebrarlo invitando a la capital a sus tres nietos, de nueve, 10 y 11 años, y al padre de dos de ellos, Luis Carlos Sáenz. Estaban sentados en el vagón 1 del Alvia, justo detrás del maquinista, otro de los fallecidos. Los tres niños están heridos, pero fuera de peligro, mientras que el resto de sus familiares sufrieron lesiones de mayor gravedad.

José María Martín y Eduardo Domínguez

José María Martín Guerrero, de 37 años, quien había ido a Madrid a pasar el fin de semana, y Eduardo Domínguez, de 54, uno de los aspirantes a funcionarios de prisiones que viajaban en ese fatídico tren Alvia, provenían de Gibraleón, Huelva.

Josefa Sosa Casado y Ana Martín Sosa

Pepi, la madre de 53 años, y Ana, la hija de 28 años, también iban en el Alvia siniestrado. La madre acompañaba a su hija a presentarse como aspirante a funcionaria de Instituciones Penitenciarias en Madrid.

Óscar Toro y María Clauss

Él era periodista especializado en medio ambiente y ella, fotógrafa. Eran muy conocidos en Huelva, a donde regresaban en el Alvia desde Madrid, donde habían recogido unas fotografías históricas del Rey Felipe VI que la Diputación Provincial quería regalar al monarca con ocasión de una visita inicialmente prevista para este jueves. "Las imágenes nunca llegaron a su destino: se han quedado, probablemente destrozadas, en el apeadero de Adamuz", lamentó El Mundo.

Pablo B. y Carmen Abril

Pablo B., de 28 años, era el maquinista del tren Alvia que colisionó contra el Iryo. Era vecino del municipio madrileño de Alcorcón, donde daba clase –en el instituto público Los Castillos– la profesora María del Carmen Abril, de 50 años y nacida en Bujalance (Córdoba), también fallecida.

Samuel R. S.

Agente de la Policía Nacional, identificado como Samuel R. S. En concreto, estaba empleado en el CIE de Aluche, dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Estaba contento en Madrid, pero su sueño era poder regresar a su tierra natal, Córdoba. Tenía un hermano gemelo, también policía nacional. Pasajero del Iryo a Madrid, había estado en Córdoba visitando a unos familiares. Era padre desde hace sólo 18 meses.

Jesús Saldaña

Viajaba solo en el vagón 8 del Iryo. Cardiólogo malagueño trabajando en el Hospital La Paz de Madrid, sus familiares y amigos lo buscaban desesperadamente hasta el martes, cuando oficialmente se comunicó su fallecimiento. Sus allegados se recorrieron todos los hospitales sin dar con él porque creyeron que lo habían subido a una ambulancia.

Antonia Garrido Chávez

Vecina de Huelva, era otra de las víctimas buscadas insistentemente hasta que el martes se comunicó su muerte a los familiares, que habían distribuido sus fotografías en redes sociales: tenía un tatuaje en la pierna derecha. Viajaba con su hija en los primeros vagones del tren Alvia. Tenía otro hijo que entrena en el Xerez Club Deportivo.

David Cordón

La familia ha confirmado en la noche de este martes en redes sociales el fallecimiento de David Cordón, padre del futbolista del Getafe Davinchi. Enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y exjugador de fútbol playa, iba en el tren Alvia. Había estado en Madrid viendo un partido de su hijo. Los allegados mostraron su malestar porque erróneamente se les había comunicado que Cordón estaba vivo en algún hospital y no era así. "Jugando con nuestra esperanza... No hay derecho", ha lamentado una prima de su mujer.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Una de las tragedias más grandes de la historia ferroviaria de España sucedió este domingo a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba cuando un tren de larga distancia de la empresa privada Iryo, que cubría el recorrido entre Málaga y Puerta de Atocha, en Madrid, descarriló los últimos tres vagones, invadiendo la vía contigua, donde circulaba otra formación de Alvia, que iba dirección Madrid-Huelva, el cual provocó el impacto y la posterior salida de vía del ferrocarril, que cayó en un terraplén de 4 metros de altura: al menos 42 muertos y una centena de heridos.

El tren de la empresa Iryo accidentado, que transportaba a 317 personas, partió a las 18:40 (hora de España) desde la estación en Málaga con dirección a Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz por motivos aún desconocidos, y provocó la caída de los vagones 6, 7 y 8 en la vía contigua por donde circulaba un Alvia de la empresa española Renfe, que hacía el recorrido Puerta de Atocha-Huelva, con 187 pasajeros. El impacto fue inevitable.

El accidente fue a las 19:39 (hora de España). El choque fue tal que provocó que dos de las primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del impacto, cayendo por un terraplén de 4 metros de altura. La mayoría de los fallecidos pertenecen a este convoy.