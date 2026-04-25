Terror en un parque de diversiones: cayó un juego al vacío

Un accidente casi termina en tragedia en Sevilla, España, cuando una atracción de un parque de diversiones se descolgó y cayó al vacío con cuatro personas en su interior, dos de ellas menores de edad. En redes sociales varios usuarios compartieron videos del momento en que una de las cuerdas que sostenía el juego, se corta y la cápsula cae al suelo.
Desde el servicio de Emergencias de Sevilla compartieron información sobre lo ocurrido en la feria, ubicada sobre la Calle del Infierno, el accidente fue cerca de las 20:20 del viernes en la atracción llamada como Steel Max.
"Cuatro personas han resultado lesionadas de carácter leve, siendo atendidas in situ y posteriormente trasladadas dos de ellas (las que viajaban en su interior) a un centro sanitario", expresaron.
Según explicaron medios locales, las cuatro personas quedaron colgando en el aire sin poder salir, y tuvieron que esperar a ser rescatadas por los bomberos de Sevilla.
"La Policía Local ha inspeccionado la documentación y la Nacional se ha hecho cargo de la investigación correspondiente acerca de las circunstancias en las que se han producido los hechos, que ya ha dado comienzo", expresaron desde ABC Sevilla.
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