Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal y se perderá el resto de la temporada, ¿llega al Mundial 2026?

La estrella de la Selección de España marcó el gol de penal frente a Celta y, tras la ejecución, sintió un dolor en su pierna y pidió el cambio. “El jugador seguirá un tratamiento conservador”, adelantó el club catalán.

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, Barcelona confirmó la lesión de la figura del equipo, Lamine Yamal, quien salió por lesión tras ejecutar el penal frente a Celta en el partido por LaLiga. ¿Se pierde la Copa del Mundo?

Luego de varias horas de incertidumbre, el conjunto catalán emitió un comunicado oficial donde confirmó que, luego de realizarle los estudios correspondientes, los resultados determinaron que el jugador “tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” .

De igual modo, aseguraron que el juvenil “seguirá un tratamiento conservador” , y si bien detallaron que “se perderá lo que resta de la temporada” del conjunto culé, también llevaron tranquilidad a toda España: “Está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial” .

El futbolista de apenas 18 años se retiró lesionado a los 45' del primer tiempo en la victoria del Barcelona por 1-0 sobre Celta de Vigo, por la fecha 33 de La Liga: pidió el cambio tras convertir el gol que le dio el triunfo al equipo catalán desde el punto penal. El asombro se instaló en el estadio, ya que el delantero pidió el cambio enseguida y ni siquiera festejó el tanto.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ

Qué partidos se perderá Lamine Yamal en Barcelona y cuándo debuta España en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Celta en LaLiga, Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal y explicaron que el futbolista se perderá lo que resta de la temporada. En ese sentido, el juvenil no estará disponible para los próximos 6 partidos que le restan de cara al inicio del Mundial 2026.

Entre esos encuentros, el más importante es el derby español frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, donde el equipo de Flick podría proclamarse campeón en aquel encuentro.

Además, el Barça afrontará a Getafe (en la fecha 33), Osasuna (34), luego será el clásico; finalmente, cerrará la temporada ante Alavés, Real Betis y Valencia. Por su parte, el inicio del Mundial 2026 será el 11 de junio, pero el debut de España será recién el día 15 ante Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos. La segunda fecha del Grupo H será el 21 de junio contra Arabia Saudita (Atlanta) y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Uruguay en Jalisco, México.