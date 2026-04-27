El club Real Zaragoza publicó un video del arquero argentino, quien pidió perdón públicamente después de propinarle una trompada al capitán del Huesca, Jorge Pulido. “Fue una situación límite”, aseguró.

Andrada podría recibir entre seis a quince partidos sin jugar cuando se produce una lesión al rival

El arquero Esteban Andrada habló por primera vez luego de haber golpeado a un rival durante el clásico aragonés entre Huesca y Real Sociedad. El club español publicó un video del argentino , en el que se mostró arrepentido y pidió disculpas. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy yo”.

“A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma ”, sostuvo intentando explicar el motivo de su reacción.

En esa línea, aseguró que no lo volverá a hacer porque “sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera”. “También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento ”, sostuvo.

Por último, se puso a disposición de las autoridades de La Liga: “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quieren que les vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”.

Previo a publicar el mensaje del mendocino, la directiva del Zaragoza emitió un comunicado en el que adelantó que se iniciará un proceso de evaluación interna para determinar las sanciones correspondientes. “Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival”, sostuvieron.

Y agregaron: “Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás”.

Además, aseguraron que condenan “rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible”.

Qué sanción podría recibir Esteban Andrada por la agresión a un rival

El hecho se produjo a los 95 minutos cuando Esteban Andrada reclamó de forma vehemente una supuesta infracción dentro del área de enfrente ante el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo. Tras chequear la pantalla del VAR, el juez decidió mostrar la segunda amarilla lo que derivó en la expulsión.

Apenas el referí ratificó la expulsión, el ex - Lanús enloqueció y encaró directo hacia la posición de Pulido para propinarle un puñetazo en la cara. El defensor local terminó en el suelo mientras otros jugadores del Zaragoza no podían creer la reacción del arquero.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Española analiza ahora una sanción ejemplar para el guardametas debido a la brutalidad del impacto con el juego ya detenido por el juez. El futbolista arriesga una suspensión que iría de 4 a 12 fechas de inactividad, según indica el reglamento.

El parte médico del equipo local confirmó que el jugador agredido sufrió un traumatismo facial severo con una inflamación muy importante producto del golpe de puño recibido de parte del arquero visitante. La prensa española liquidó al argentino por este suceso que empañó la definición de un partido clave por la permanencia en la segunda división española.