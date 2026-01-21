21 de enero de 2026 Inicio
Descarrilamiento de tren en Cataluña: actualizan a 37 los heridos y confirman un muerto

Cuatro personas permanecen graves. El hecho se suma a la tragedia del domingo en Andalucía, que dejó 42 fallecidos y 152 heridos.

Las autoridades españolas confirmaron que son 37 el número de heridos que provocó el descarrilamiento del tren de la red Rodalies de Cataluña luego de impactar contra un muro de contención que cedió y cayó sobre las vías., cuatro de ellos con lesiones de gravedad. A la cifra se le suma la muerte del maquinista de la formación.

“Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pedido desesperado del maquinista
Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

El hecho se produjo entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, sobre la línea R4, en un contexto marcado por fuertes precipitaciones que afectaron a la región durante las últimas 24 horas.

Desde Protección Civil informaron que el derrumbe del muro provocó el choque del tren que transportaba pasajeros y que los equipos de emergencia actuaron de inmediato en el lugar. En el operativo participaron al menos 15 dotaciones sanitarias y de rescate. Los Bomberos de Barcelona confirmaron que una persona quedó atrapada y debió ser liberada mediante maniobras especializadas.

Tres descarrilamientos en cuatro días

En paralelo, se registró un segundo descarrilamiento en Cataluña. Ocurrió en la provincia de Girona, donde un tren de la línea R1 perdió un eje y salió de las vías entre las estaciones de Blanes y Maçanet, tras la caída de rocas sobre el tendido ferroviario a causa del temporal. En esa formación viajaban unos diez pasajeros y no se reportaron heridos. El servicio fue interrumpido de manera preventiva para revisar la infraestructura.

Los episodios en Cataluña se producen apenas dos días después del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, donde el descarrilamiento de un tren provocó la muerte de 42 personas y dejó 152 heridos, reavivando el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario en España frente a fenómenos climáticos extremos.

