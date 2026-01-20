Milagro en el choque de trenes de España: una niña de 6 años fue la única sobreviviente de su familia

La menor apareció descalza y caminando sola entre las vías, hasta que la encontró un agente de la Guardia Civil. Ella viajaba junto a sus padres, un hermano y un primo: todos ellos murieron en el accidente.

Durante este miércoles, los brigadistas y bomberos españoles continuaron trabajando entre los vagones destruidos después del choque entre dos trenes a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba , al sur del país. Hasta el momento, se confirmaron 42 víctimas fatales, aunque se siguen buscando cuerpos. Entre los sobrevivientes, apareció una niña de 6 años que logró salir con vida luego de escapar por una ventana rota. Es la única sobreviviente de su familia y una de las historias más impactantes de la tragedia.

El hallazgo ocurrió pocas horas después del accidente ferroviario sucedido el pasado domingo cerca de las 8 de la noche. Según confirmaron las autoridades, un agente de la Guardia Civil encontró a la menor de edad caminando sola por las vías y descalza. Ella había sufrido un golpe en la cabeza que más tarde requeriría tres puntos de sutura, por lo que se encontraba desorientada, aunque consciente. "Está bien dentro de todo lo que pasó. Es un milagro", confirmó Juan Barroso, un pariente de la niña.

La niña viajaba en uno de los vagones delanteros con sus padres, un hermano y un primo. El lugar en el que se encontraba dentro del tren fue uno de los que más sintió el impacto por el choque entre trenes, por lo que allí se registraron la mayor parte de las 42 víctimas fatales confirmadas hasta el momento , según indicaron las autoridades.

Los funcionarios españoles precisaron que la familia se apellida Zamorano Álvarez y que vivían en el municipio de Punta Umbría, ubicado en la provincia de Huelva, en Andalucía. Además de este grupo, murieron otras dos personas provenientes de esta localidad, por lo que el alcalde José Carlos Hernández decretó tres días de duelo oficial.

"Son muchas las personas que hoy están tristes. Este accidente nos dejó víctimas irreparables. Pero también hay historias que nos obligan a aferrarnos a algo de luz. La de esta niña es una de ellas" , dijo el alcalde Hernández durante un acto.

Embed - C5N on Instagram: " LA CAUSA POR LA QUE HABRÍAN DESCARRILADO LOS TRENES EN ESPAÑA Tras el descarrilamiento de tres formaciones en España durante los últimos días, rige la hipótesis de que el fenómeno temporal "Borrasca Harry" habría influido en los accidentes. La comunidad de Cataluña, donde se produjeron dos accidentes este martes, permanece bajo alerta roja de la AEMET (agencia estatal) por el temporal."

Según el último reporte, la niña se encuentra en buen estado de salud y junto a sus abuelos en un hotel de la ciudad de Córdoba, la ciudad más cercana al lugar en el que sucedió el trágico accidente.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Una de las tragedias más grandes de la historia ferroviaria de España sucedió este domingo a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba cuando un tren de larga distancia de la empresa privada Iryo, que cubría el recorrido entre Málaga y Puerta de Atocha, en Madrid, descarriló los últimos tres vagones, invadiendo la vía contigua, donde circulaba otra formación de Alvia, que iba dirección Madrid-Huelva, el cual provocó el impacto y la posterior salida de vía del ferrocarril, que cayó en un terraplén de 4 metros de altura: al menos 42 muertos y una centena de heridos.

Accidente tren España 20 -1-26 Susana Vera/Reuters

El tren de la empresa Iryo accidentado, que transportaba a 317 personas, partió a las 18:40 (hora de España) desde la estación en Málaga con dirección a Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz por motivos aún desconocidos, y provocó la caída de los vagones 6, 7 y 8 en la vía contigua por donde circulaba un Alvia de la empresa española Renfe, que hacía el recorrido Puerta de Atocha-Huelva, con 187 pasajeros. El impacto fue inevitable.

El accidente fue a las 19:39 (hora de España). El choque fue tal que provocó que dos de las primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del impacto, cayendo por un terraplén de 4 metros de altura. La mayoría de los fallecidos pertenecen a este convoy.