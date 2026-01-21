Choque de trenes en España: una embarazada terminó internada por intentar salvar a su perro, que está desaparecido Ana García Aranda había contado que se había despedido de su hermana Raquel, quien se encuentra esperando familia y debió ser ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía, de Córdoba. "Si no puedo hacer nada por ella, al menos quiero encontrarlo”, expresó la dueña de Boro. Por + Seguir en







Una de las sobrevivientes del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba en España, que contó que se despidió de su hermana embarazada, reveló que busca a su perro, el cual viajaba con ellas. "Yo creo que se golpeó tratando de proteger al perro. Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro", indicó.

Ana García Aranda, de 26 años, había contado que apenas sucedió el momento, creyó que iba a morir: "Pensé 'hasta aquí'. Miré a mi hermana como diciéndole 'adiós' y se apagó todo. Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron ‘estás pisando a una niña’ y no pude acceder. Había muchos cachos de tren en el medio".

"Me sacaron por una ventana mientras veía a mi hermana del otro lado de la ventana inconsciente. Empecé a gritar 'está embarazada'. Los bomberos se la llevaron al hospital. No sabemos qué va a pasar ahora. Está en observación y estamos esperando. No sabemos ningún pronóstico", expresó en su momento.

Luego, se dio a conocer que la hermana está internada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y le dijeron que se encuentra “en estado crítico” y hay que esperar cómo se desarrolla su evolución. Sus padres acudieron al lugar desde Málaga.

"El tren empezó a ir muy rápido, a moverse mucho y a inclinarse y chirriar. Creo que se quedó a medio camino de volcar y de pronto todo se puso a oscuras. Había chillidos, sangre y cosas muy desagradables de ver. Los trozos del tren se quedaron en medio de nosotros”, recordó.

Y sobre su búsqueda al perro contó: "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo; después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana. Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a mi perro, que se fue corriendo y yo creo que no tenía ninguna herida".