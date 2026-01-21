21 de enero de 2026 Inicio
Choque de trenes en España: una embarazada terminó internada por intentar salvar a su perro, que está desaparecido

Ana García Aranda había contado que se había despedido de su hermana Raquel, quien se encuentra esperando familia y debió ser ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía, de Córdoba. "Si no puedo hacer nada por ella, al menos quiero encontrarlo”, expresó la dueña de Boro.

Raquel

Raquel, de 32 años, intentó salvar a su perro.

Una de las sobrevivientes del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba en España, que contó que se despidió de su hermana embarazada, reveló que busca a su perro, el cual viajaba con ellas. "Yo creo que se golpeó tratando de proteger al perro. Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro", indicó.

“Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pedido desesperado del maquinista
Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

Ana García Aranda, de 26 años, había contado que apenas sucedió el momento, creyó que iba a morir: "Pensé 'hasta aquí'. Miré a mi hermana como diciéndole 'adiós' y se apagó todo. Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron ‘estás pisando a una niña’ y no pude acceder. Había muchos cachos de tren en el medio".

"Me sacaron por una ventana mientras veía a mi hermana del otro lado de la ventana inconsciente. Empecé a gritar 'está embarazada'. Los bomberos se la llevaron al hospital. No sabemos qué va a pasar ahora. Está en observación y estamos esperando. No sabemos ningún pronóstico", expresó en su momento.

Luego, se dio a conocer que la hermana está internada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y le dijeron que se encuentra “en estado crítico” y hay que esperar cómo se desarrolla su evolución. Sus padres acudieron al lugar desde Málaga.

"El tren empezó a ir muy rápido, a moverse mucho y a inclinarse y chirriar. Creo que se quedó a medio camino de volcar y de pronto todo se puso a oscuras. Había chillidos, sangre y cosas muy desagradables de ver. Los trozos del tren se quedaron en medio de nosotros”, recordó.

Y sobre su búsqueda al perro contó: "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo; después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana. Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a mi perro, que se fue corriendo y yo creo que no tenía ninguna herida".

