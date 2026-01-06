Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

La panelista increpó al actor venezolano tras su defensa al régimen chavista en una entrevista televisiva. El enfrentamiento escaló rápidamente con graves acusaciones sobre el pasado judicial del artista y su vínculo afectivo con la actual vicepresidenta del país caribeño.

Fernando Carrillo protagonizó este martes un violento enfrentamiento verbal con Cinthia Fernández durante una entrevista que se transmitió en vivo. El actor venezolano intentó defender su postura política a favor de la gestión de Nicolás Maduro y denunció una supuesta censura internacional contra sus ideas.

Durante el programa La Mañana con Moria Casán , el reconocido actor de telenovelas afirmó que la verdadera dictadura reside en la falta de libertad de expresión para quienes rechazan la intervención de Trump en Venezuela y resaltó: " eso sí es una dictadura ”. Ante este argumento, Fernández interrumpió su discurso en reiteradas ocasiones para cuestionar la realidad social y humanitaria que atraviesa el pueblo venezolano bajo el mando chavista.

"¿Los Reyes Magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo, a los que llamás 'hermanos'?", fue el primer dardo de la panelista, que interrumpió al actor en cuanto empezó a expresarse al aire.

La incomodidad del invitado resultó evidente ante el constante cuestionamiento de la panelista. " Así no puedo, Moria, porque no me deja desarrollar las ideas ", reclamó Carrillo directamente a la conductora del ciclo, para intentar frenar el ímpetu de su interlocutora. Ella redobló la apuesta: "¿No sabés debatir, amor, tan nervioso te ponés?".

Cinthia Fernández mantuvo su postura crítica y recordó el vínculo sentimental que unió al actor con Delcy Rodríguez años atrás. "¿Tanto te gusta la cámara para decir que es el amor de tu vida la encargada de la tortura de tus hermanos venezolanos?", arremetió la bailarina. El actor la trató de irrespetuosa y recibió una contundente respuesta: " A mi vos me parecés un asco ".

El cierre de la intervención de la panelista incluyó una referencia directa a los antecedentes penales del actor en el exterior. "Gracias a Dios que soy diferente a vos, acosador sexual, que normalizás la tortura", disparó la ex de Matías De Federico. Moria le consultó a que se refería con lo de "acosador" y Fernández sentenció: "Tiene una condena en 2015", sentenció.

Las denuncias previas y el vínculo con el poder

La furia de Cinthia Fernández tiene raíces en los antecedentes judiciales de Carrillo, quien enfrentó una condena en Miami durante 2014 por un caso de agresión sexual. La panelista recordó que este tipo de conductas, sumadas a las denuncias de acoso que el actor recibió en su paso por el certamen Bailando por un Sueño en Argentina, deslegitiman cualquier discurso que el artista pretenda sostener en los medios de comunicación.

Este enfrentamiento también reflotó la historia de amor que Carrillo mantuvo entre 2006 y 2009 con Delcy Rodríguez, a quien él mismo definió públicamente como el gran amor de su vida. El hecho de que Rodríguez ocupe hoy un rol fundamental en la estructura de poder de Venezuela pone al actor en un lugar de controversia.