Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

El gobierno de Estados Unidos oficializó su salida de 66 organismos internacionales, una medida que incluye agencias de las Naciones Unidas y el tratado fundamental para las negociaciones globales sobre el clima. Esta acción refuerza la postura aislacionista de la administración de Donald Trump, marcando un quiebre significativo en la arquitectura de la cooperación multilateral vigente desde hace décadas.

Mediante una orden ejecutiva, el presidente suspendió la participación y el financiamiento de 31 entidades del sistema de la ONU y 35 organizaciones adicionales de carácter internacional. El Departamento de Estado justificó la decisión alegando que estos organismos resultan "ineficientes, redundantes o contrarios a los intereses y la soberanía estadounidense", priorizando el ahorro fiscal y la autonomía política.

Los recortes afectan principalmente a agencias dedicadas al clima, el trabajo, la cultura y las políticas sociales, sectores que la Casa Blanca vincula con agendas "globalistas". Una de las bajas más sensibles es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el marco legal del Acuerdo de París del cual Trump ya había tomado distancia previamente.

La decisión generó alarma entre especialistas internacionales, quienes advirtieron que el repliegue de una de las mayores economías y emisores del mundo podría debilitar los esfuerzos globales para reducir emisiones. Existe el temor de que este movimiento sirva de pretexto para que otras naciones posterguen sus propios compromisos ambientales, erosionando la eficacia de los tratados vigentes.

En el ámbito de las políticas sociales, la orden dispone la salida del Fondo de Población de la ONU, organismo clave en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. Esta medida se concreta a pesar de que revisiones oficiales previas no hallaron evidencias que respaldaran las acusaciones de la administración para justificar el recorte de fondos.