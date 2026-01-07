7 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende el financiamiento y la participación en agencias de la ONU y tratados climáticos. El Departamento de Estado justificó la decisión alegando que estos organismos resultan "ineficientes, redundantes o contrarios a los intereses y la soberanía estadounidense".

Nueva orden ejecutiva de Donald Trump.

El gobierno de Estados Unidos oficializó su salida de 66 organismos internacionales, una medida que incluye agencias de las Naciones Unidas y el tratado fundamental para las negociaciones globales sobre el clima. Esta acción refuerza la postura aislacionista de la administración de Donald Trump, marcando un quiebre significativo en la arquitectura de la cooperación multilateral vigente desde hace décadas.

Mediante una orden ejecutiva, el presidente suspendió la participación y el financiamiento de 31 entidades del sistema de la ONU y 35 organizaciones adicionales de carácter internacional. El Departamento de Estado justificó la decisión alegando que estos organismos resultan "ineficientes, redundantes o contrarios a los intereses y la soberanía estadounidense", priorizando el ahorro fiscal y la autonomía política.

Los recortes afectan principalmente a agencias dedicadas al clima, el trabajo, la cultura y las políticas sociales, sectores que la Casa Blanca vincula con agendas "globalistas". Una de las bajas más sensibles es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el marco legal del Acuerdo de París del cual Trump ya había tomado distancia previamente.

La decisión generó alarma entre especialistas internacionales, quienes advirtieron que el repliegue de una de las mayores economías y emisores del mundo podría debilitar los esfuerzos globales para reducir emisiones. Existe el temor de que este movimiento sirva de pretexto para que otras naciones posterguen sus propios compromisos ambientales, erosionando la eficacia de los tratados vigentes.

Impacto en la salud reproductiva y reconfiguración estratégica

En el ámbito de las políticas sociales, la orden dispone la salida del Fondo de Población de la ONU, organismo clave en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. Esta medida se concreta a pesar de que revisiones oficiales previas no hallaron evidencias que respaldaran las acusaciones de la administración para justificar el recorte de fondos.

Pese al retiro masivo, el gobierno estadounidense aclaró que mantendrá su presencia en foros estratégicos donde la competencia con China es crítica, como las telecomunicaciones, el transporte marítimo y la regulación de normas laborales. Esta selectividad demuestra que el país busca conservar influencia solo en aquellos espacios de incidencia técnica o comercial directa.

La salida masiva de estos 66 organismos obliga a las instituciones internacionales a realizar ajustes estructurales urgentes en sus programas y presupuestos anuales. La medida consolida un cambio de paradigma en la política exterior de Washington, priorizando el bilateralismo y la competencia geopolítica por sobre la gobernanza global colectiva.

