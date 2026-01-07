El Ministerio de Seguridad aseguró que irá tras los responsables de los incendios en la Patagonia

La cartera dirigida por Alejandra Monteoliva, una persona de confianza de la senadora Patricia Bullrich, aseguró que van a detener y enjuiciar a los responsables por el fuego desatado en la provincia de Chubut.

Hasta el momento, aún había un foco de incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces y otro en El Hoyo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que identificará y enjuiciará a los responsables por los incendios forestales en la provincia de Chubut . "Prender fuego no es un error, es un delito grave", aseguró la cartera dirigida por Alejandra Monteoliva.

"En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches , con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental", detallaron las fuentes del Ministerio de Seguridad citadas por la agencia Noticias Argentinas, aunque no aportaron pruebas sobre supuesta responsabilidad de los pueblos originarios de la Patagonia con el incendio forestal en Chubut.

"No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”, advirtió la cartera liderada por Monteoliva, una mujer de confianza de la actual senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por otra parte, el Ministerio sostuvo que se están haciendo despliegue de a viones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia.

"Desde su creación, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) mantiene un monitoreo continuo de riesgos vinculados a emergencias y desastres. En ese marco, durante el mes de octubre se advirtió a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo”, indicaron.

También se detalló que desde el 2 de diciembre se encuentra publicado el seguimiento permanente y el despliegue operativo de la AFE en todo el territorio nacional, con información actualizada sobre estados de situación, recursos y asistencia federal.

“En el incendio que afecta a Puerto Patriada, provincia de Chubut, el dispositivo federal incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, 4 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas”, precisó la cartera de Seguridad.

“Cabe advertir que el 95 % de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, agregó la cartera que dirige Alejandra Monteoliva

Por último, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, precisó durante este miércoles que de los cinco focos de incendio, tres ya habían sido controlados. Otros dos aún continuaban activos: uno en el Parque Nacional Los Alerces y el restante en la zona de la localidad de El Hoyo.