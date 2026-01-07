Loto Plus: resultado del sorteo 3846 del miércoles 7 de enero de 2026

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 5
Los números ganadores fueron: 10 - 23 - 36 - 40 - 43 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $1.358.163.201,65
5 aciertos: vacante. Premio: $13.836.962,70
4 aciertos: 141 ganadores. Premio: $2.767.392,54
Los números ganadores fueron: 26 - 28 - 29 - 36 - 39 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $6.410.881.582,92
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $13.836.962,70
4 aciertos: 115 ganadores. Premio: $2.767.392,54
Los números seleccionados fueron: 00 - 01 - 19 - 26 - 32 - 34
6 aciertos: vacante. Premio: $183.870.280
Los números ganadores fueron: 02 - 22 - 24 - 30 - 31 - 45
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $35.640.661,50
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 10 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $24.500.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.