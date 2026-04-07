Brutal choque entre un tren de alta velocidad y un camión militar en Francia: un muerto y 13 heridos

El impacto se produjo en un paso a nivel. El conductor de la formación es el único fallecido y hay lesionados 2 en estado crítico. El chofer del otro vehículo fue detenido.

El tren y el camión chocaron en un paso a nivel en el norte de Francia.

Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión que transportaba material militar en un paso a nivel en el norte de Francia. El conductor de la formación, de 27 años, falleció en el incidente .

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El hecho se produjo hacia las 7 en el municipio de Bully-les-Mines , entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte del país. El choque dejó también dos heridos en estado crítico y 11 leves , según un nuevo balance de la prefectura del Paso de Calais, que inicialmente, había anunciado 27 heridos.

El tren de alta velocidad transportaba a 243 personas entre Dunkerque y París, mientras que el camión transportaba material militar . Según expresó a AFP Fabien Villedieu, del sindicato SUD Rail, la apariencia externa del vehículo "no era la de un camión del ejército, de tipo camuflaje". Su chofer fue detenido .

Por el momento, ni la compañía ferroviaria SNCF ni la prefectura local precisaron las circunstancias del incidente .

El hecho llevó a la movilización de 88 bomberos, rescatistas y equipos técnicos alrededor del tren , e implicó la interrupción del tráfico ferroviario en la zona de la colisión.

En Francia, los accidentes en las líneas de tren de alta velocidad son poco frecuentes en comparación con los ferrocarriles tradicionales.

El 25 de marzo, un tren regional chocó contra un camión a la altura de un paso a nivel en Saint-Raphaël, en el sudeste de Francia, provocando la muerte del conductor del camión, de 60 años.

Y en marzo de 2025, dos militares perdieron la vida cuando un tren regional chocó contra su vehículo en un paso a nivel en Arras, en el norte de Francia.