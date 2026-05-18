18 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La Argentina Week llega a Francia: la primera edición en Europa se realizará en París

Lo confirmaron el canciller y el embajador argentino en Francia. El evento que busca atraer inversiones tendrá lugar con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur provisoriamente vigente, tras 25 años de negociaciones.

Por
El canciller Pablo Quirno en la Argentina Week de Nueva York

El canciller Pablo Quirno en la Argentina Week de Nueva York, Estados Unidos.

Tras la primera edición en Nueva York, Estados Unidos, la Argentina Week desembarcará en París, Francia, para atraer inversiones europeas, según confirmó el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Francia, Ian Selecki. El funcionario de Javier Milei adelantó que habrá otras ediciones en Europa "para la segunda mitad del año".

Un couple presque parfait es el libro que revela el trasfondo del matrimonio presidencial.
Te puede interesar:

¿Quién es la tercera en discordia entre Emmanuel Macron y su esposa?

"Avanzaremos en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno", adelantó Selecki en X y afirmó que la Argentina Week en París "acelerará" las inversiones francesas y de otros países europeos que ya aumentaron "significativamente" en casi dos años.

"Las francesas puntualmente: +50,7% en 18 meses", precisó el embajador y Quirno, al ser consultado por Bloomberg, confirmó que la edición parisina del evento económico tendrá lugar al final del verano del hemisferio norte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2056375980420149494&partner=&hide_thread=false

En marzo, además de las propuestas del gobierno nacional, 10 gobernadores acompañaron a Milei a Estados Unidos para mostrar sus ofertas económicas a inversores internacionales. Los mandatarios provinciales que viajaron fueron Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

La particularidad de la edición parisina es la vigencia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras 25 años de negociaciones entre Europa y América del Sur. Se firmó formalmente en enero en Paraguay y comenzó a regir provisoriamente a partir del 1° de mayo.

La implementación plena podría demorarse dos años debido debido a su tratamiento en el Tribunal Superior de la UE. De todas formas, ya se pueden implementar reducciones arancelarias inmediatas.

Cómo resultó la Argentina Week de Javier Milei en Estados Unidos

Se celebró entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, reunió a 410 inversores y 128 CEOs y fue organizado por el JP Morgan, el Bank of America, la Embajada Argentina en Estados Unidos y el fondo Kaszek.

Entre las inversiones anunciadas a raíz de esa semana se encuentran u$s4.500 millones de Pampa Energía para Vaca Muerta, u$s5.250 millones de First Quantum Minerals para el proyecto cuprífero Taca Taca y u$s3.400 millones de Mercado Libre para expandir sus operaciones logísticas este año.

Por otro lado, la invitación de Bettina Angeletti a la comitiva presidencial y la defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de esa decisión fue lo que metió al Gobierno en un pantano discursivo del que hace dos meses que no puede salir y que culminó en una causa por enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julián Álvarez en el Atlético Madrid.

El técnico de un gigante europeo es "admirador" de Julián Álvarez y el club está dispuesto a ofertar

La policía de Niza desplegó un operativo para capturar a los atacantes. (Foto: archivo)

Un tiroteo en Francia dejó dos muertos en la ciudad de Niza y el alcalde lo asoció al narcotráfico

Francisco y Manuel Adorni.
play

"Un error circunstancial", la explicación del abogado de Francisco Adorni para justificar su declaración jurada

Marcos Pereda Born es, hasta ahora, el único candidato para presidir la SRA.

Polémica en la Sociedad Rural: el vicepresidente cruzó a su hija vegana y defendió la ganadería

Se acerca el invierno y crece el consumo de gas.

Piden sostener los descuentos en gas por zona fría en la provincia de Buenos Aires: "No son un privilegio"

Javier Milei decidió seguir a Donald Trump en su decisión de salir de la OMS, pero la situación de cada país es diferente.

Se vota la salida de Argentina de la OMS: ilegal, con deudas y en pleno brote de hantavirus

Rating Cero

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026: con qué looks sorprendieron las grandes figuras de la televisión

El futbolista de River que fue vinculado en un presunto romance con esta influencer. 

Un jugador de River estaría en pareja con una famosa influencer: quién es

Debutó en la escena musical en el 2009.

"Me salvó de la muerte": exitoso cantante de cumbia abandona la música para consagrarse a Cristo

Úrsula Corberó volvió al rubio.

Úrsula Corberó se sometió a un cambio radical de look y sorprendió a todos en las redes

Wanda y Martin Migueles, juntos tras los rumores.

La foto que Wanda Nara no quería que se filtre: su hijo la mandó al frente con Martín Migueles

últimas noticias

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

Hace 25 minutos
Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026: con qué looks sorprendieron las grandes figuras de la televisión

Hace 25 minutos
Los trabajadores de bancos tendrán otro aumento salarial.

Los bancarios acordaron un nuevo aumento salarial: de cuánto será el sueldo mínimo

Hace 26 minutos
play

El abogado de la familia de Kevin Martínez afirmó que al adolescente lo golpearon "de forma salvaje y criminal"

Hace 1 hora
play

Fuertes imágenes: una pareja se defendió de cuatro delincuentes en un intento de robo en la Costa Atlántica

Hace 1 hora