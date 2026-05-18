La Argentina Week llega a Francia: la primera edición en Europa se realizará en París

Lo confirmaron el canciller y el embajador argentino en Francia. El evento que busca atraer inversiones tendrá lugar con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur provisoriamente vigente, tras 25 años de negociaciones.

Tras la primera edición en Nueva York, Estados Unidos , la Argentina Week desembarcará en París, Francia , para atraer inversiones europeas, según confirmó el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Francia, Ian Selecki . El funcionario de Javier Milei adelantó que habrá otras ediciones en Europa "para la segunda mitad del año" .

"Avanzaremos en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno ", adelantó Selecki en X y afirmó que la Argentina Week en París "acelerará" las inversiones francesas y de otros países europeos que ya aumentaron "significativamente" en casi dos años.

"Las francesas puntualmente: +50,7% en 18 meses", precisó el embajador y Quirno, al ser consultado por Bloomberg, confirmó que la edición parisina del evento económico tendrá lugar al final del verano del hemisferio norte.

Hay “Semaine Argentine” en París! (Y también estamos organizando otras en Europa para la 2da mitad del año) https://t.co/dqN1lUXxAP

En marzo, además de las propuestas del gobierno nacional, 10 gobernadores acompañaron a Milei a Estados Unidos para mostrar sus ofertas económicas a inversores internacionales. Los mandatarios provinciales que viajaron fueron Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

La particularidad de la edición parisina es la vigencia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras 25 años de negociaciones entre Europa y América del Sur. Se firmó formalmente en enero en Paraguay y comenzó a regir provisoriamente a partir del 1° de mayo.

La implementación plena podría demorarse dos años debido debido a su tratamiento en el Tribunal Superior de la UE. De todas formas, ya se pueden implementar reducciones arancelarias inmediatas.

Cómo resultó la Argentina Week de Javier Milei en Estados Unidos

Se celebró entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, reunió a 410 inversores y 128 CEOs y fue organizado por el JP Morgan, el Bank of America, la Embajada Argentina en Estados Unidos y el fondo Kaszek.

Entre las inversiones anunciadas a raíz de esa semana se encuentran u$s4.500 millones de Pampa Energía para Vaca Muerta, u$s5.250 millones de First Quantum Minerals para el proyecto cuprífero Taca Taca y u$s3.400 millones de Mercado Libre para expandir sus operaciones logísticas este año.

Por otro lado, la invitación de Bettina Angeletti a la comitiva presidencial y la defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de esa decisión fue lo que metió al Gobierno en un pantano discursivo del que hace dos meses que no puede salir y que culminó en una causa por enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial.