Choque y vuelco en Barracas: uno de los autos iba a contramano Dos automóviles impactaron durante la madrugada del domingo en la esquina de Osvaldo Cruz y Lafayette. El vehículo que quedó sobre uno de sus costados circulaba en dirección contraria cuando se provocó el incidente. Por + Seguir en







El impacto ocurrió en Osvaldo Cruz y Lafayette. C5N

Dos automóviles chocaron durante la madrugada del domingo en el barrio porteño de Barracas, luego de que uno de ellos doblara en contramano y terminara volcado. Sus dos ocupantes fueron hospitalizados con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

El incidente ocurrió pasadas las 5 en la Avenida Osvaldo Cruz al 3100, entre Lafayette y Agustín Magaldi. Una camioneta Volkswagen Surán negra circulaba por la avenida cuando un Peugeot 208 que circulaba por Lafayette en contramano lo golpeó de costado y quedó volcado por la fuerza del impacto.

Embed - C5N on Instagram: "CHOQUE Y VUELCO EN BARRACAS Dos automóviles protagonizaron un choque y posterior vuelco en el barrio porteño de Barracas durante las primeras horas de este domingo. Según el parte oficial, 2 hombres resultaron heridos y fueron trasladados al hospital." View this post on Instagram Rápidamente, personal de bomberos llegó al lugar y rescató al hombre de 45 años que había quedado atrapado en el auto. Se trata de un trabajador de una empresa cercana, que fue trasladado al Hospital Penna con politraumatismos.

Embed El conductor de la Surán, sin embargo, logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. De igual manera, fue trasladado al Hospital Argerich aunque ya fue dado de alta.

El otro involucrado, que estaba de camino a su trabajo, también fue llevado hasta el Hospital Penna con politraumatismos y permanece allí. Hasta ahora se desconoce su estado de salud y se espera el parte médico en las próximas horas.