5 de abril de 2026 Inicio
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Choque y vuelco en Barracas: uno de los autos iba a contramano

Dos automóviles impactaron durante la madrugada del domingo en la esquina de Osvaldo Cruz y Lafayette. El vehículo que quedó sobre uno de sus costados circulaba en dirección contraria cuando se provocó el incidente.

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El impacto ocurrió en Osvaldo Cruz y Lafayette.

El impacto ocurrió en Osvaldo Cruz y Lafayette.

C5N

Dos automóviles chocaron durante la madrugada del domingo en el barrio porteño de Barracas, luego de que uno de ellos doblara en contramano y terminara volcado. Sus dos ocupantes fueron hospitalizados con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Así quedó el hall de entrada al edificio.
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El incidente ocurrió pasadas las 5 en la Avenida Osvaldo Cruz al 3100, entre Lafayette y Agustín Magaldi. Una camioneta Volkswagen Surán negra circulaba por la avenida cuando un Peugeot 208 que circulaba por Lafayette en contramano lo golpeó de costado y quedó volcado por la fuerza del impacto.

Embed - C5N on Instagram: "CHOQUE Y VUELCO EN BARRACAS Dos automóviles protagonizaron un choque y posterior vuelco en el barrio porteño de Barracas durante las primeras horas de este domingo. Según el parte oficial, 2 hombres resultaron heridos y fueron trasladados al hospital."
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Rápidamente, personal de bomberos llegó al lugar y rescató al hombre de 45 años que había quedado atrapado en el auto. Se trata de un trabajador de una empresa cercana, que fue trasladado al Hospital Penna con politraumatismos.

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El conductor de la Surán, sin embargo, logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. De igual manera, fue trasladado al Hospital Argerich aunque ya fue dado de alta.

El otro involucrado, que estaba de camino a su trabajo, también fue llevado hasta el Hospital Penna con politraumatismos y permanece allí. Hasta ahora se desconoce su estado de salud y se espera el parte médico en las próximas horas.

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