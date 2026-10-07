7 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Singapur

La decimoséptima fecha de la temporada se correrá del viernes al domingo. Tras un pésimo fin de semana en Malasia, Alpine intentará volver a sumar puntos para continuar en la pelea del Campeonato de Constructores.

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La carrera principal del Gran Premio de Singapur será el domingo 11 a las 9

La carrera principal del Gran Premio de Singapur será el domingo 11 a las 9, hora argentina.

La Fórmula 1 volverá a tener actividad este fin de semana en el Gran Premio de Singapur donde Alpine buscará volver a sumar puntos con Franco Colapinto y Pierre Gasly dejando atrás el pésimo fin de semana en Malasia.

Franco Colapinto en Malasia.
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La decimoséptima fecha de la temporada se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre en Circuito Urbano Marina Bay, un trazado que mide 4,94 kilómetros y cuenta con 19 curvas, tras las modificaciones realizadas a partir de 2023 y en el que los pilotos deberán dar 62 vueltas.

Para el argentino será el regreso a un circuito que, hace dos años, cuando disputaba su primera temporada en la categoría, corrió allí su primera carrera nocturna, donde terminó 11°, justo detrás de Sergio Pérez, quien lo elogió por su defensa antes de superarlo.

Además, podría ser un circuito que le dé el impulso de volver a luchar por la zona de puntos ya que contará con carrera sprint y teniendo en cuenta que en el Gran Premio de Bahréin en Malasia hubo una mala estrategia de Alpine y no pudieron sumar unidades quedando 6°, a 22 unidades de diferencia de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

“Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para afrontar uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron un desafío importante en Sepang y este fin de semana no será diferente, aunque con el agregado de que se trata de un circuito urbano”, analizó Colapinto en la previa.

En cuanto al análisis del trazado, indicó que "es implacable y muy divertida para manejar", debido a la combinación de curvas técnicas, "una superficie con baches y los muros muy cerca, además de correr bajo las luces, hace que sea uno de mis circuitos favoritos del año", restándole importancia a tener que adaptarse rápidamente a un circuito que exige confianza y precisión desde las primeras vueltas.

Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputará del 9 al 11 de octubre en Circuito Urbano Marina Bay y contará con el regreso de la carrera sprint.

La fecha comenzará el viernes durante la madrugada, hora argentina con la práctica libre y posteriormente, será la clasificación para la sprint, que finalmente se disputará el sábado y también será la clasificación para carrera principal que será el domingo.

En Argentina, toda la programación se podrá seguir por Disney Plus Premium y Fox Sports.

Viernes 9 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 5.30
  • Clasificación Sprint: 9.30

Sábado 10 de octubre

  • Carrera sprint: 6
  • Clasificación: 10

Domingo 11 de octubre

  • Carrera: 9

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