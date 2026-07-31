Denunciaron a un jugador de Deportivo Riestra por violencia de género: los detalles Se trata de Facundo Miño, quien fue acusado por su expareja, Rocío, de agresiones físicas y psicológicas que comenzaron durante su embarazo. La Justicia calificó el caso de "altísimo riesgo" y dictó una restricción de acercamiento vigente hasta agosto. Por Agregar C5N en









Miño es defensor central y tiene 25 años.

A pocos días del escándalo que involucró al jugador de Barracas Central Gonzalo Morales, una nueva denuncia por violencia de género vuelve a sacudir al fútbol argentino. Esta vez, el señalado es Facundo Miño, defensor de Deportivo Riestra, quien fue denunciado judicialmente por su expareja. A ocho meses de haber iniciado acciones legales, Rocío decidió hacer pública su historia a través de las redes sociales, donde aseguró haber sufrido violencia física, verbal y psicológica durante la relación. Según explicó, su decisión de romper el silencio está motivada por la necesidad de proteger a su hija Olivia y visibilizar una situación que, afirma, padeció durante años.

Según consta en el expediente judicial, el calvario de la víctima se inició durante su embarazo y se convirtió en un ciclo de agresiones seguido de falsas promesas de cambio. Uno de los episodios más violentos ocurrió en noviembre de 2025, cuando el futbolista habría roto una puerta de una trompada y volcado el corralito de su hija tras una discusión económica. La denuncia detalla además situaciones de encierro, aislamiento y delitos contra la integridad sexual de la mujer.

El calvario de la víctima se inició durante su embarazo y se convirtió en un ciclo de agresiones. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) calificó la situación como de "altísimo riesgo", lo que derivó en que el Juzgado Civil N°10 dictara una prohibición de acercamiento de 300 metros y la entrega de un botón antipánico para Rocío. Un informe forense psicológico confirmó que la denunciante presenta un "padecimiento psico-traumático compatible con los hechos" y que el profundo temor hacia el agresor influyó en su decisión inicial de no avanzar con la acción penal. Actualmente, las medidas de protección se encuentran vigentes hasta el próximo 8 de agosto.

Rocío también denunció la presión familiar recibida para normalizar la violencia, citando frases de la madre del futbolista que intentaban justificar las conductas de su hijo. Además, expuso el abandono económico que sufre su hija; a pesar de los ingresos del jugador, este solo aportaría $300.000 mensuales y no habría enviado necesidades básicas como pañales en ocho meses. "Preocupa más su imagen de jugador de fútbol que lo vivido", lamentó la joven en sus publicaciones de Instagram.