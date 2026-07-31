31 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Denunciaron a un jugador de Deportivo Riestra por violencia de género: los detalles

Se trata de Facundo Miño, quien fue acusado por su expareja, Rocío, de agresiones físicas y psicológicas que comenzaron durante su embarazo. La Justicia calificó el caso de "altísimo riesgo" y dictó una restricción de acercamiento vigente hasta agosto.

Por
Miño es defensor central y tiene 25 años.

Miño es defensor central y tiene 25 años.

A pocos días del escándalo que involucró al jugador de Barracas Central Gonzalo Morales, una nueva denuncia por violencia de género vuelve a sacudir al fútbol argentino. Esta vez, el señalado es Facundo Miño, defensor de Deportivo Riestra, quien fue denunciado judicialmente por su expareja. A ocho meses de haber iniciado acciones legales, Rocío decidió hacer pública su historia a través de las redes sociales, donde aseguró haber sufrido violencia física, verbal y psicológica durante la relación. Según explicó, su decisión de romper el silencio está motivada por la necesidad de proteger a su hija Olivia y visibilizar una situación que, afirma, padeció durante años.

Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central que le hizo un gol a River
Te puede interesar:

Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, el delantero de Barracas Central que le hizo el gol a River

Según consta en el expediente judicial, el calvario de la víctima se inició durante su embarazo y se convirtió en un ciclo de agresiones seguido de falsas promesas de cambio. Uno de los episodios más violentos ocurrió en noviembre de 2025, cuando el futbolista habría roto una puerta de una trompada y volcado el corralito de su hija tras una discusión económica. La denuncia detalla además situaciones de encierro, aislamiento y delitos contra la integridad sexual de la mujer.

El calvario de la víctima se inició durante su embarazo y se convirtió en un ciclo de agresiones.

El calvario de la víctima se inició durante su embarazo y se convirtió en un ciclo de agresiones.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) calificó la situación como de "altísimo riesgo", lo que derivó en que el Juzgado Civil N°10 dictara una prohibición de acercamiento de 300 metros y la entrega de un botón antipánico para Rocío. Un informe forense psicológico confirmó que la denunciante presenta un "padecimiento psico-traumático compatible con los hechos" y que el profundo temor hacia el agresor influyó en su decisión inicial de no avanzar con la acción penal. Actualmente, las medidas de protección se encuentran vigentes hasta el próximo 8 de agosto.

Rocío también denunció la presión familiar recibida para normalizar la violencia, citando frases de la madre del futbolista que intentaban justificar las conductas de su hijo. Además, expuso el abandono económico que sufre su hija; a pesar de los ingresos del jugador, este solo aportaría $300.000 mensuales y no habría enviado necesidades básicas como pañales en ocho meses. "Preocupa más su imagen de jugador de fútbol que lo vivido", lamentó la joven en sus publicaciones de Instagram.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en noviembre de 2025, cuando el futbolista habría roto una puerta de una trompada.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en noviembre de 2025, cuando el futbolista habría roto una puerta de una trompada.

Por el momento, la causa penal se encuentra archivada por voluntad de la víctima debido al miedo a represalias, aunque la Justicia dejó abierta la posibilidad de reactivarla en el futuro. Mientras tanto, desde Deportivo Riestra confirmaron que tienen conocimiento de la denuncia, pero han optado por no tomar medidas disciplinarias contra Miño mientras la investigación judicial siga su curso. El futbolista, que llegó al club a préstamo desde Almirante Brown, continúa formando parte del plantel profesional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central.

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

La denuncia se realizó en Santa Fe.

Santa Fe: detuvieron a un pediatra acusado de abuso sexual contra la madre de una paciente

Leila Salomé Sosa se quitó la vida en la vereda de la Comisaría San Carlos con su arma reglamentaria.

Detuvieron al exnovio de la policía que se quitó la vida frente a una comisaría de La Matanza

play

Una bailarina argentina pide ayuda para regresar de Marruecos tras denunciar violencia de género y una estafa

Se conoció la primera imagen de Juan Manuel Reverter tras ser detenido en Estados Unidos.

Quién es Juan Manuel Reverter, detenido por el femicidio de la modelo argentina en 2023

La mayoría de los femicidios sucede en los hogares, por parejas y exparejas de las víctimas.

Violencia de género: hubo 4 femicidios durante la final del Mundial 2026

Rating Cero

Desde la clinica, le exparticipante contó el mal momento que está pasando.

Una ex Gran Hermano fue internada y compartió una fuerte reflexión desde la clínica: "Valorar más la salud"

Mauro Icardi se descargó en sus redes y se opusó a que sus hijas vivan en el país.

Mauro Icardi descargó su furia en redes: "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina"

Rosalia y la contudente decisión sobre sus planes en el país.

La drástica decisión que tomó Rosalía durante su visita a Argentina

Camilota reveló cuánto gana por su contenido hot.

Camilota reveló cuánto ganó con su contenido hot y dejó a todos sin palabras

El conductor despejó dudas sobre cómo está la relación con la modelo.

Marcelo Tinelli fue claro sobre los rumores de reconciliación con Milett Figueroa

El artista londinense habló sobre su fanatismo por el Diez.

Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

últimas noticias

A diario, miles de migrantes africanos llegan por distintas vías a Ceuta con la intención de ingresar a tierras europeas. 

Por qué Ceuta y Melilla son españolas y qué pasa con los migrantes que llegan allí

Hace 14 minutos
El presidente de FIFA dio marcha atrás ante las presiones internacionales.

Tras el rechazo masivo, la FIFA canceló el polémico proyecto para privatizar el Mundial

Hace 27 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 1º de agosto

Hace 32 minutos
Gianni Infantino, presidente de FIFA con su par de Conmebol, Alejandro Domínguez.

La Conmebol habló por primera vez sobre la iniciativa de la FIFA que generó rechazo en el fútbol

Hace 33 minutos
Desde la clinica, le exparticipante contó el mal momento que está pasando.

Una ex Gran Hermano fue internada y compartió una fuerte reflexión desde la clínica: "Valorar más la salud"

Hace 35 minutos