Más de 5 millones de argentinos planean movilizarse para ver al papa León XIV

Una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los mayores de 18 años tiene intención firme de asistir a alguna de las actividades del Pontífice durante su visita al país. Otro 34% todavía no decidió si irá.

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina , una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los argentinos mayores de 18 años tiene previsto movilizarse para verlo , un porcentaje que equivale a más de 5 millones de personas .

El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (Enrevi 2026) , que relevó las prácticas religiosas y espirituales de la población y también consultó sobre las expectativas generadas por la visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El estudio mostró, además, que existe un amplio margen de personas que todavía no definió su participación: el 34% de los encuestados se mantiene indeciso sobre si concurrirá a alguna de las actividades.

La intención de asistir no se limita exclusivamente a los católicos. Entre quienes afirmaron que irán a ver a León XIV, el 77% se identifica como católico , mientras que cerca del 11% pertenece a iglesias evangélicas y el 8,5% no tiene filiación religiosa .

El relevamiento también detectó una particularidad dentro del universo católico: más de la mitad de quienes expresaron su intención de encontrarse con el Papa concurre a servicios religiosos menos de una vez al mes .

La visita del papa contará con una convocatoria multitudinaria

León XIV permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján. Uno de los momentos centrales será la misa frente a la Basílica de Luján, programada para el miércoles 11.

La expectativa oficial apunta a una movilización de varios millones de personas durante las distintas jornadas de la visita. La presencia del Pontífice también generó modificaciones en el calendario: el lunes 9 será feriado nacional, mientras que el martes 10 habrá feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

El estudio fue realizado sobre una muestra nacional de 2.414 personas mayores de 18 años, con participación de habitantes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo combinó entrevistas online y presenciales y fue realizado entre fines de agosto y comienzos de septiembre.