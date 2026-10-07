Más de cinco cuadras de personas se acercaron desde la madrugada para intentar conseguir uno de los puestos disponibles.

Largas filas en Mar del Plata por 70 puestos de trabajo: hubo personas que pasaron la noche en la calle

Más de cinco cuadras de personas, en doble fila y desde la madrugada, se concentraron este miércoles en Mar del Plata para intentar acceder a uno de los 70 puestos de trabajo disponibles en un nuevo recinto de recitales ubicado en Luro y San Juan. Algunas personas incluso pasaron la noche en la vereda para asegurarse un lugar.

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La búsqueda laboral fue difundida a través de las redes sociales y contempló puestos para personal de admisión y permanencia, administrativos, camareros y trabajadores de limpieza, entre otras tareas.

Las entrevistas comenzaron a las 8 de la mañana. Debido a la gran cantidad de postulantes, s e repartieron números entre quienes esperaban, aunque no alcanzaron para todas las personas que se acercaron.

"Vine a las 7.25 y ya había tres cuadras de gente. Estoy desempleado. Hace más de seis meses que busco trabajo. Hago alguna changuita pero sigo buscando. Supuse que iba a venir mucha gente por la realidad del país y de la ciudad" , contó un hombre que esperaba ser entrevistado a C5N .

"No hay trabajo en la ciudad y el que hay es muy precario. Pagan dos monedas, mucha carga horaria . No es que la gente no quiera trabajar, no hay trabajo", sostuvo Pablo, quien lleva seis meses buscando empleo.

Una joven que también aguardaba ser atendida contó que tuvo tres entrevistas laborales durante los últimos meses, pero todavía no recibió ninguna respuesta. "No me imaginaba que iba a venir tanta gente", señaló. Otra de las postulantes llegó junto a su hijo. "Vine a las ocho y no queda otra que esperar. Estoy buscando laburo hace bastante", relató.

También hubo personas que, pese a tener una ocupación, se presentaron para intentar mejorar sus condiciones laborales. "Tengo trabajo pero quiero mejorar mi situación por el sueldo", explicó un joven con experiencia como bartender.

En la misma línea, otro postulante planteó su objetivo: "Quiero cambiar la condición en la que estoy ahora, que no estoy trabajando demasiado. Me gustaría conseguir un trabajo de ocho horas en blanco. Tal vez es mucha pretensión".

Entre quienes hicieron la fila también había personas que llevan meses buscando una oportunidad sin conseguirla. "Hace seis meses que estoy buscando laburo activamente. Mando emails pero no dan bola. Tengo una hija de ocho años. Hago changas para rebuscármela. Fui niñera, limpié casas, cuidé adultos mayores, pero ahora se acabó hasta eso. Así estamos en el país", contó una mujer.

El desempleo llegó al 9,9% en Mar del Plata

La convocatoria se produjo en un contexto de fuerte deterioro del mercado laboral de Mar del Plata. Según los últimos datos del INDEC, correspondientes al segundo trimestre de 2026, la desocupación en Mar del Plata-General Pueyrredon alcanzó el 9,9% y comprende a unas 34.000 personas.

El indicador aumentó 3,6 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando había sido del 6,3%. En el primer trimestre de este año, en tanto, había registrado un 9,3%.