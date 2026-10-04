5 de octubre de 2026 Inicio
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Neymar sorprendió en las elecciones de Brasil: el guiño a uno de los candidatos

El astro brasileño compartió un video camino a votar donde realizó el gesto del número 22, en apoyo al candidato del Partido Liberal de cara a la definición presidencial contra Lula da Silva.

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Neymar fue a votar con la camiseta de Santos y dejó un mensaje oculto en sus redes.

Neymar fue a votar con la camiseta de Santos y dejó un mensaje oculto en sus redes.

En medio de la jornada electoral en Brasil, el futbolista Neymar Jr. volvió a meterse en el centro de la escena política al expresar públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia por el Partido Liberal (PL). A través de un video publicado en sus redes sociales mientras se dirigía a votar en San Pablo, el delantero del Santos lució la camiseta de su club y realizó con los dedos el gesto del número 22, la lista que identifica al postulante opositor e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

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La manifestación política no quedó ahí, ya que el registro audiovisual incluyó otros símbolos afines al espacio del candidato. El acompañante del astro brasileño portaba en su vestimenta un sticker del candidato a diputado estadual Matheus Coimbra, perteneciente al mismo espacio político. Asimismo, tras sufragar pasadas las cuatro y media de la tarde, el jugador repitió la seña frente a la cámara para reconfirmar el cumplimiento de su voto.

En ese sentido, el gesto del futbolista se enmarca además en un historial de cruces con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meses atrás, el mandatario ironizó sobre la convocatoria de Neymar a la selección nacional por parte de Carlo Ancelotti estando lesionado, tildándolo como el primer jugador convocable bajo modalidad "home office". Aquella declaración generó una réplica con un video generado mediante inteligencia artificial desde el entorno del candidato.

Neymar apoyó al candidato del PL, Jair Bolsonaro, en las elecciones de 2022.

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