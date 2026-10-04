Neymar sorprendió en las elecciones de Brasil: el guiño a uno de los candidatos El astro brasileño compartió un video camino a votar donde realizó el gesto del número 22, en apoyo al candidato del Partido Liberal de cara a la definición presidencial contra Lula da Silva. Por Agregar C5N en









Neymar fue a votar con la camiseta de Santos y dejó un mensaje oculto en sus redes.

En medio de la jornada electoral en Brasil, el futbolista Neymar Jr. volvió a meterse en el centro de la escena política al expresar públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia por el Partido Liberal (PL). A través de un video publicado en sus redes sociales mientras se dirigía a votar en San Pablo, el delantero del Santos lució la camiseta de su club y realizó con los dedos el gesto del número 22, la lista que identifica al postulante opositor e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La manifestación política no quedó ahí, ya que el registro audiovisual incluyó otros símbolos afines al espacio del candidato. El acompañante del astro brasileño portaba en su vestimenta un sticker del candidato a diputado estadual Matheus Coimbra, perteneciente al mismo espacio político. Asimismo, tras sufragar pasadas las cuatro y media de la tarde, el jugador repitió la seña frente a la cámara para reconfirmar el cumplimiento de su voto.

Esta muestra de afinidad política no resulta sorpresiva, dado que el astro brasileño posee antecedentes públicos de cercanía con la familia Bolsonaro. Ya durante el proceso electoral de 2022, el futbolista había manifestado activamente su respaldo a la reelección de Jair Bolsonaro, manteniéndose como uno de los deportistas de mayor visibilidad alineados a ese sector.

Neymar indo votar e uma multidão esperando ele. pic.twitter.com/I15pnlM6tA — njdeprê - marlon (@njdmarlon) October 4, 2026 En ese sentido, el gesto del futbolista se enmarca además en un historial de cruces con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meses atrás, el mandatario ironizó sobre la convocatoria de Neymar a la selección nacional por parte de Carlo Ancelotti estando lesionado, tildándolo como el primer jugador convocable bajo modalidad "home office". Aquella declaración generó una réplica con un video generado mediante inteligencia artificial desde el entorno del candidato.

La intervención pública de la figura del Peixe suena fuerte en un contexto electoral marcado por la paridad y la polarización. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva resultaron ser los dos postulantes más votados del domingo y deberán definir el futuro gobierno en un balotaje decisivo convocado para el próximo 25 de octubre.