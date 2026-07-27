27 de julio de 2026 Inicio
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Una bailarina argentina pide ayuda para regresar de Marruecos tras denunciar violencia de género y una estafa

María Aguilar Halak, de 35 años, viajó en marzo con un contrato laboral, pero sufrió un accidente que le impidió continuar bailando y, según relató, dejó de cobrar lo acordado. Luego denunció haber sido víctima de violencia de género y una estafa por parte de un hombre con quien mantenía un vínculo.

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Una bailarina argentina pide ayuda para regresar de Marruecos tras denunciar violencia de género y una estafa

María Aguilar Halak, una bailarina argentina de 35 años y de religión islámica, atraviesa una situación desesperante en Marruecos, donde se encuentra desde marzo. Había viajado al país africano luego de recibir una oferta laboral, pero un accidente que le provocó una lesión y le impidió continuar con su actividad derivó en nuevos problemas: según contó, dejó de recibir el dinero acordado con sus empleadores y, tiempo después, denunció haber sufrido violencia de género y una estafa por parte de un hombre con quien había mantenido un vínculo.

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La mujer contó este lunes en diálogo con C5N que ahora busca regresar a la Argentina y pidió ayuda para poder comprar un pasaje. "Necesito volver con mi familia, necesito volver con mis amigos. No quiero estar viviendo una situación como esta, teniendo miedo en un lugar donde la justicia es tan de mierda, no hace nada y el régimen es tan machista", expresó.

"Estos días están siendo complejos", reconoció María, quien aseguró que atraviesa jornadas de mucha ansiedad. A raíz de la repercusión que tomó su caso, recibió ayuda económica de personas que conocieron su situación, aunque explicó que todavía necesita reunir una suma importante para poder regresar.

"El pasaje es muy caro de por sí. Sacar un pasaje en la inmediatez sale 5 mil dólares", explicó. Además, señaló que debe trasladar sus pertenencias: "Estoy con tres valijas, tengo mi vida resumida en tres valijas y no las puedo dejar. Las valijas también generan un presupuesto importante".

El vínculo con el hombre al que acusa de violencia

María aclaró que el hombre señalado no llegó a ser su pareja formal. Ambos profesan la religión islámica y, según explicó, las formas de establecer vínculos afectivos son diferentes a las habituales en Occidente.

"No llegó a ser mi pareja. Yo soy de religión islámica, él también. Generalmente en el islam no existe el noviazgo como en Occidente. Te conocés con una persona, tenés un par de encuentros y, si ambas familias están de acuerdo, se arma el matrimonio", relató.

Según su testimonio, llegó a verlo personalmente apenas tres o cuatro veces. La primera vez fue en un departamento que él le pidió que alquilara con el argumento de que su familia atravesaba una situación crítica. María explicó que decidió ayudarlo porque había vivido una experiencia similar durante su estadía en Marruecos.

Con el tiempo, el hombre le habría manifestado su intención de casarse con ella mediante un matrimonio islámico. Sin embargo, el vínculo terminó en una situación de violencia que, según denunció, marcó el comienzo de una serie de episodios que ahora la mantienen atemorizada.

"El primer episodio fue cuando me negué a tener relaciones sin protección. Me dio una cachetada, me insultó y me dijo que en Marruecos esas cosas eran normales, que el hombre era quien mandaba", relató.

María aseguró que quedó en estado de shock y que, en ese momento, el hombre intentó justificar su comportamiento. "La justificación fue: 'Acá en Marruecos es normal. Es como un acto de cariño'", contó.

La bailarina sostuvo que le manifestó su enojo y le pidió que nunca volviera a repetir una conducta de ese tipo. "Yo no era de Marruecos ni tenía sus mismas tradiciones", recordó.

María explicó que, de acuerdo a la práctica islámica, no podía mantener relaciones con un hombre musulmán antes del matrimonio. "Si yo lo quiero hacer en la intimidad con una persona que no es musulmana está bien, pero con alguien que tiene la misma religión que yo no lo podemos hacer", señaló.

Ahora, María asegura que teme por su seguridad y busca regresar a la Argentina para reencontrarse con su familia y sus amigos. Mientras intenta reunir el dinero necesario para costear el viaje y trasladar sus pertenencias, su pedido de ayuda comenzó a difundirse en redes sociales y medios de comunicación.

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