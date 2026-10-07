Dolor: murió un famoso actor a los 59 años tras batallar contra una peligrosa enfermedad

La televisión internacional está conmocionada luego de que su familia confirmara la triste noticia y revelara detalles de sus últimos años.

Una noticia sobre una nueva pérdida en el mundo del espectáculo internacional generó conmoción en la escena.

El mundo de la televisión atraviesa horas de luto tras conocerse la muerte del actor estadounidense Mark Mortimer , recordado especialmente por interpretar a Nick Hudson en la histórica telenovela Another World. El artista murió a los 59 años , según confirmó su propia familia mediante un obituario.

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Aunque la noticia tomó repercusión internacional durante las últimas horas, Mortimer falleció el 23 de septiembre de 2026 , rodeado de sus seres queridos. Sus familiares describieron sus últimos años como "un viaje sin miedo frente al cáncer" y remarcaron que estuvo acompañado hasta el final.

El actor había sido diagnosticado con cáncer en 2024 . Hasta el momento, las fuentes consultadas no precisaron públicamente qué tipo específico de cáncer padecía , por lo que resulta incorrecto atribuirle una variante concreta de la enfermedad sin confirmación familiar o médica.

En uno de los pasajes más emotivos del mensaje, la familia aseguró que “el cáncer se convirtió en parte de la historia de Mark en 2024, pero nunca llegó a definirla” . Durante su enfermedad, Mortimer y su esposa Christie impulsaron la Integrative Access Foundation , destinada a facilitar a pacientes oncológicos el acceso a terapias integrativas que pueden quedar fuera de sus posibilidades económicas.

El comunicado familiar también expuso cuáles eran sus prioridades lejos de las cámaras: entre todas sus facetas, las que más valoraba eran las de esposo y padre. Mortimer dejó a Christie, su compañera durante 25 años de matrimonio , y a su hija Hunter , a quien sus seres queridos describieron como uno de los grandes centros de su vida.

Mark Christopher Mortimer.

Quién era Mark Mortimer

Mark Christopher Mortimer nació el 15 de abril de 1967 en Illinois y tuvo una trayectoria mucho más amplia que su trabajo frente a las cámaras. Su familia lo recordó como veterano del Ejército de Estados Unidos, modelo, actor, empresario y constructor, además de esposo, padre, hijo, hermano y amigo.

Su gran reconocimiento dentro de la televisión estadounidense llegó con Another World, histórica telenovela de NBC. Desde 1996 hasta 1999, Mortimer interpretó a Nick Hudson, convirtiéndose en el tercer actor que asumió el personaje después de Justin Chambers y Kevin McClatchy, y participó en alrededor de 81 episodios.

El propio Mortimer habló años atrás sobre aquella experiencia y destacó especialmente a sus compañeros. En una entrevista de 1999 con Soap Opera Weekly recordó que trabajar con intérpretes como Jensen Buchanan, Anna Stuart y Tom Eplin había sido como asistir a “una gran clase”, porque lo ayudaron a desarrollarse profesionalmente como actor.

Tras Another World, Mortimer amplió sus créditos en cine y televisión. La Television Academy registra trabajos suyos en producciones como Spin City, Welcome to New York y The $treet, mientras que otras fuentes sitúan su última aparición cinematográfica en 2005, antes de alejarse progresivamente de la actuación.

Fuera del espectáculo, desarrolló una importante faceta como empresario y constructor y dedicó más de dos décadas al negocio familiar. Después de recibir el diagnóstico de cáncer en 2024, transformó además su propia experiencia en una iniciativa solidaria junto con Christie: la Integrative Access Foundation, concebida para ayudar a otras familias que atravesaban situaciones similares.

La despedida de sus familiares sintetizó el legado que quisieron conservar más allá de la fama televisiva: “Sirvió. Construyó. Se arriesgó. Amó profundamente. Dio generosamente”. En lugar de flores, la familia pidió realizar donaciones a la fundación creada por Mortimer para que su misión de acompañar a otras personas con cáncer pueda continuar después de su muerte.