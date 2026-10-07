7 de octubre de 2026 Inicio
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Rectores universitarios se movilizan frente a Casa Rosada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Las autoridades de las universidades públicas se concentrarán este miércoles a las 14:30 en Plaza de Mayo frente a la casa de Gobierno.

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Las autoridades de las universidades públicas se concentrarán este miércoles a las 14.30 en Plaza de Mayo frente a la casa de gobierno.

Las autoridades de las universidades públicas se concentrarán este miércoles a las 14.30 en Plaza de Mayo frente a la casa de gobierno.

Los rectores y rectoras de las universidades públicas nacionales se reunirán este miércoles frente a la Casa Rosada para reclamar al Gobierno la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración está prevista para las 14.30 en Plaza de Mayo y se realizará en el marco de la reunión mensual del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

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La protesta ocurre después de un fallo del juez federal Martín Cormick que declaró inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

La resolución judicial ordenó avanzar con la aplicación de la norma sancionada por el Congreso y rechazó el argumento utilizado por el Poder Ejecutivo para postergar su cumplimiento. El magistrado también consideró que la legislación establece mecanismos que permiten realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Desde el CIN sostienen que el objetivo de la concentración es reclamar el “cumplimiento pleno y efectivo” de la ley y que se ejecuten todas sus disposiciones, no solamente las vinculadas con los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

El Gobierno prepara una apelación contra el fallo de la justicia

Mientras los rectores llevan adelante su reclamo, la Casa Rosada prepara una apelación contra el fallo. El Ejecutivo busca evitar que la resolución implique la ejecución inmediata del gasto previsto por la legislación y analiza alternativas para sostener su postura en la Justicia.

El conflicto tiene como antecedente un acuerdo alcanzado en junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios. Ese entendimiento contempló una actualización salarial acumulada del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

La disputa tendrá un nuevo capítulo el próximo jueves 15 de octubre, cuando está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. La movilización coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados y tendrá nuevamente como eje el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.

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