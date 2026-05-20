El presidente de Bolivia anunció un "reordenamiento de gabinete" y pidió "corredores humanitarios"

Rodrigo Paz Pereira adelantó que realizará cambios en los ministerios y pidió "a la Cruz Roja, a los médicos y a las iglesias evangélicas" que despejen caminos "que permitan el traslado de combustible, alimentos y atención médica".

Tras semanas de protestas , el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira , anunció "un reordenamiento del gabinete" para lograr un equipo de gobierno "más ágil, más cercano y que escuche" porque "el presidente no puede estar en todas partes" y la conformación de un Consejo Económico y Social para "convocar a todos aquellos que quieran participar del Gobierno para construir gobierno conjunto".

"Si creamos un Consejo Económico y Social es para que el bloqueo no sea parte de los instrumentos de desarrollo de políticas públicas", definió el jefe de Estado este miércoles en conferencia de prensa y apuntó: " Bolivia no requiere una ley antibloqueos, lo que requiere es dialogar, reencontrarse, reconciliarse y apuntar a aquellos que quieren a través del racismo, del regionalismo y a través del color de tu piel tomar distancia cuando la democracia y la Constitución nos amparan a todos ".

Además, el mandatario de Bolivia agradeció la labor de la Iglesia Católica, del Defensor del Pueblo, de las fundaciones y de las ONG de derechos humanos y convocó "a las iglesias evangélicas, a la Cruz Roja, a los médicos y a todo aquel que quiera participar" a armar corredores humanitarios para "el traslado de combustible, alimentos y atención médica" .

Paz Pereira aseguró que el gobierno se reunió en las últimas tres semanas con "todas las organizaciones" del occidente del país y de la ciudad de El Alto y concluyó que "la inmensa mayoría" le reclamó "ser parte de la toma de decisiones" .

"Entiendo que el esfuerzo de organizar un gobierno, una vez superadas ciertas decisiones como estabilizar la economía, es que tiene que ser un gobierno de todos los bolivianos y las bolivianas . Esa siempre ha sido nuestra voluntad, pero aún así nos dicen 'Rodrigo, queremos participar'", reconoció el presidente boliviano.

La crítica a la COB y a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

Paz Pereira definió que Bolivia está en "un punto de inflexión, un cambio de convivencia y de cómo el Estado, la política, la democracia se desarrolla en el país", consideró que "un modelo de crecimiento económico inclusivo es la única manera de salir adelante" y sentenció: "Bolivia no va a volver al pasado porque el modelo no funcionó, porque el gas se acabó".

"Es una serie de acumulaciones a la que tenemos que responder en un momento de crisis económica o de quiebra. Nos dijeron que nos iban a dejar un mejor país, un país con reservas hidrocarburíferas, con soberanía energética y tenemos todo lo contrario a aquello que prometieron en 2005 como parte de una construcción nacional", acusó el jefe de Estado en referencia a las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

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En la misma línea, el líder de la agrupación Primero la Gente (PG) desestimó la representatividad de la Central Obrera Boliviana (COB) por pertenecer a "la economía formal, ese 15%" y señaló: "Nuestra mayor preocupación ha sido el 85% porque es donde se está reflejando la necesidad laboral, empleo y una serie de necesidades vinculadas a la economía informal".

El exsenador pidió "no confundir" sectores con "algunas individualidades" que "están con la motivación de que la democracia sea interrumpida por intereses de orden personal o de grupo". "Cuando hablas con las organizaciones muchos de estos señores ya han sido desconocidos", aseguró.