20 de mayo de 2026 Inicio
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El presidente de Bolivia anunció un "reordenamiento de gabinete" y pidió "corredores humanitarios"

Rodrigo Paz Pereira adelantó que realizará cambios en los ministerios y pidió "a la Cruz Roja, a los médicos y a las iglesias evangélicas" que despejen caminos "que permitan el traslado de combustible, alimentos y atención médica".

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Rodrigo Paz Pereira

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Tras semanas de protestas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció "un reordenamiento del gabinete" para lograr un equipo de gobierno "más ágil, más cercano y que escuche" porque "el presidente no puede estar en todas partes" y la conformación de un Consejo Económico y Social para "convocar a todos aquellos que quieran participar del Gobierno para construir gobierno conjunto".

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"Si creamos un Consejo Económico y Social es para que el bloqueo no sea parte de los instrumentos de desarrollo de políticas públicas", definió el jefe de Estado este miércoles en conferencia de prensa y apuntó: "Bolivia no requiere una ley antibloqueos, lo que requiere es dialogar, reencontrarse, reconciliarse y apuntar a aquellos que quieren a través del racismo, del regionalismo y a través del color de tu piel tomar distancia cuando la democracia y la Constitución nos amparan a todos".

Además, el mandatario de Bolivia agradeció la labor de la Iglesia Católica, del Defensor del Pueblo, de las fundaciones y de las ONG de derechos humanos y convocó "a las iglesias evangélicas, a la Cruz Roja, a los médicos y a todo aquel que quiera participar" a armar corredores humanitarios para "el traslado de combustible, alimentos y atención médica".

Embed - Presidente Rodrigo Paz ofrece una conferencia de prensa sobre temas de coyuntura nacional

Paz Pereira aseguró que el gobierno se reunió en las últimas tres semanas con "todas las organizaciones" del occidente del país y de la ciudad de El Alto y concluyó que "la inmensa mayoría" le reclamó "ser parte de la toma de decisiones".

"Entiendo que el esfuerzo de organizar un gobierno, una vez superadas ciertas decisiones como estabilizar la economía, es que tiene que ser un gobierno de todos los bolivianos y las bolivianas. Esa siempre ha sido nuestra voluntad, pero aún así nos dicen 'Rodrigo, queremos participar'", reconoció el presidente boliviano.

La crítica a la COB y a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

Paz Pereira definió que Bolivia está en "un punto de inflexión, un cambio de convivencia y de cómo el Estado, la política, la democracia se desarrolla en el país", consideró que "un modelo de crecimiento económico inclusivo es la única manera de salir adelante" y sentenció: "Bolivia no va a volver al pasado porque el modelo no funcionó, porque el gas se acabó".

"Es una serie de acumulaciones a la que tenemos que responder en un momento de crisis económica o de quiebra. Nos dijeron que nos iban a dejar un mejor país, un país con reservas hidrocarburíferas, con soberanía energética y tenemos todo lo contrario a aquello que prometieron en 2005 como parte de una construcción nacional", acusó el jefe de Estado en referencia a las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

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En la misma línea, el líder de la agrupación Primero la Gente (PG) desestimó la representatividad de la Central Obrera Boliviana (COB) por pertenecer a "la economía formal, ese 15%" y señaló: "Nuestra mayor preocupación ha sido el 85% porque es donde se está reflejando la necesidad laboral, empleo y una serie de necesidades vinculadas a la economía informal".

El exsenador pidió "no confundir" sectores con "algunas individualidades" que "están con la motivación de que la democracia sea interrumpida por intereses de orden personal o de grupo". "Cuando hablas con las organizaciones muchos de estos señores ya han sido desconocidos", aseguró.

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