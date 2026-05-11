Día del Himno Nacional Argentino: la fanfarria de Granaderos lo interpreta en distintos puntos de la Ciudad

Día del Himno Nacional Argentino: por qué se conmemora cada 11 de mayo
La Asamblea del año XIII declaró como "Marcha Patriótica" a la composición presentada por Vicente López y Planes y Blas Parera. Fue el 11 de mayo de 1813 y por eso en esa fecha se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino.
Más adelante se lo llamó "Canción Patriótica Nacional" y, posteriormente, "Canción Patriótica". Una copia publicada en 1947 lo nombró por primera vez como "Himno Nacional Argentino".
La versión original duraba 20 minutos. En 1900 se decretó usar una versión reducida para actos oficiales y públicos que sólo incluía la primera y la última estrofa. En 1924 fue abreviado a 3 minutos y 30 segundos, aunque puede extenderse hasta 3 minutos y 53 segundos.
Quién compuso el Himno Nacional Argentino
La letra del himno fue compuesta por el político y poeta Vicente López y Planes. El 24 de mayo de 1812 fue a la Casa de la Comedia para ver la representación teatral de El 25 de mayo y le llamó la atención la música del último acto. Inspirado en esa melodía, escribió las primeras estrofas del Himno Nacional.
La partitura que se aprobó en 1813 fue creada por el músico y compositor Blas Parera. En 1860, Juan Pedro Esnaola retomó sus anotaciones manuscritas para enriquecer la orquestación y la armonía musicales. Esos arreglos se mantienen oficialmente hasta hoy.
Himno Nacional Argentino: en dónde se cantó por primera vez
La tradición cuenta que el himno fue cantado por primera vez por Mariquita Sánchez de Thompson durante una reunión que se realizaba en su casa el 14 de mayo de 1813. Sin embargo, ella no dejó ningún documento escrito donde mencionara el hecho.
El pianoforte que estaba en aquella casa, y donde supuestamente se tocó la melodía del himno en esa ocasión, se exhibe hoy en la sala "Sociedad Porteña en 1810" del Museo Histórico Nacional.
La letra original completa del Himno Nacional Argentino
El 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo se cante la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813.
Versión original
Letra: Vicente López y Planes
Música: Blas Parera
Coro
Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
Oíd ¡mortales! el grito sagrado:
¡Libertad, libertad, libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas:
Ved en trono a la noble Igualdad.
Se levanta a la faz de la tierra
Una nueva y gloriosa Nación:
Coronada su sien de laureles
Y a su planta rendido un León.
Coro
De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar;
La grandeza se anida en sus pechos,
A su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas
Y en sus huesos revive el ardor,
Lo que ve renovando a sus hijos
De la Patria el antiguo esplendor.
Coro
Pero sierras y muros se sienten
Retumbar con horrible fragor:
Todo el país se conturba con gritos
de venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia
Escupió su pestífera hiel
Su estandarte sangriento levantan
Provocando a la lid más cruel.
Coro
¿No los veis sobre Méjico y Quito
Arrojarse con saña tenaz?
¿Y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y la Paz?
¿No los veis sobre el triste Caracas
Luto y llanto y muerte esparcir?
¿No los veis devorando cual fieras
todo pueblo que logran rendir?
Coro
A vosotros se atreve ¡Argentinos!
El orgullo del vil invasor,
Vuestros campos ya pisa contando
Tantas glorias hollar vencedor.
Mas los bravos que unidos juraron
Su feliz libertad sostener.
A esos tigres sedientos de sangre
Fuertes pechos sabrán oponer.
Coro
El valiente argentino a las armas
Corre ardiendo con brío y valor,
El clarín de la guerra cual trueno
En los campos del Sud resonó;
Buenos Aires se pone a la frente
De los pueblos de la ínclita Unión,
Y con brazos robustos desgarran
Al ibérico altivo León.
Coro
San José, San Lorenzo, Suipacha,
Ambas Piedras, Salta y Tucumán,
La Colonia y las mismas murallas
Del tirano en la Banda Oriental;
Son letreros eternos que dicen:
"Aquí el brazo argentino triunfó."
"Aquí el fiero opresor de la patria
Su cerviz orgullosa dobló."
Coro
La victoria al guerrero argentino
Con sus alas brillantes cubrió,
Y azorado a su vista el tirano
Con infamia a la fuga se dio;
Sus banderas, sus armas se rinden
Por trofeos a la Libertad.
Y sobre alas de gloria alza el pueblo
Trono digno a su gran majestad.
Coro
Desde un polo hasta el otro resuena
De la fama el sonoro clarín.
Y de América el nombre enseñado,
Les repite ¡mortales! Oíd:
¡Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud!
Y los libres del mundo responden:
¡Al Gran Pueblo Argentino, Salud!