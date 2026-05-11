Día del Himno Nacional Argentino: la fanfarria de Granaderos lo interpreta en distintos puntos de la Ciudad

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El conjunto militar celebra la jornada con actos conmemorativos en los que toca la canción patria compuesta por Vicente López y Planes y Blas Parera.

La Fanfarria del Regimiento de Granaderos interpretó el Himno Nacional Argentino en Retiro.

La Fanfarria Militar "Alto Perú" del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín celebra este lunes 11 de mayo el Día del Himno Nacional con actos conmemorativos en los que interpretará la canción patria en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

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El primer evento fue a las 8:30 en la estación Retiro de la Línea Mitre . Luego, la acción seguirá en Casa Rosada a las 10 , para finalizar con un último acto a las 12 en la Plaza Manuel Belgrano , del barrio porteño homónimo, frente a la iglesia conocida como "La Redonda".

La Fanfarria Militar "Alto Perú" fue creada en 1926 y su nombre rememora la acción del cerro de Pasco librada el 6 de diciembre de 1820, durante la primera campaña de la sierra bajo el mando del General Arenales. Cuenta con 50 músicos e igual cantidad de canciones en su repertorio , compuesto por himnos y música militar, clásica y popular.

Este 11 de mayo conmemoramos la adopción de la Marcha Patriótica por parte de la Asamblea del Año XIII, obra de Vicente López y Planes y Blas Parera que, con el tiempo, se convertiría en nuestro Himno Nacional Argentino. Símbolo de unidad, libertad y amor por la Patria, el Himno… pic.twitter.com/1cHov7NyMx

Día del Himno Nacional Argentino: por qué se conmemora cada 11 de mayo

La Asamblea del año XIII declaró como "Marcha Patriótica" a la composición presentada por Vicente López y Planes y Blas Parera. Fue el 11 de mayo de 1813 y por eso en esa fecha se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino.

Más adelante se lo llamó "Canción Patriótica Nacional" y, posteriormente, "Canción Patriótica". Una copia publicada en 1947 lo nombró por primera vez como "Himno Nacional Argentino".

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La versión original duraba 20 minutos. En 1900 se decretó usar una versión reducida para actos oficiales y públicos que sólo incluía la primera y la última estrofa. En 1924 fue abreviado a 3 minutos y 30 segundos, aunque puede extenderse hasta 3 minutos y 53 segundos.

Quién compuso el Himno Nacional Argentino

La letra del himno fue compuesta por el político y poeta Vicente López y Planes. El 24 de mayo de 1812 fue a la Casa de la Comedia para ver la representación teatral de El 25 de mayo y le llamó la atención la música del último acto. Inspirado en esa melodía, escribió las primeras estrofas del Himno Nacional.

La partitura que se aprobó en 1813 fue creada por el músico y compositor Blas Parera. En 1860, Juan Pedro Esnaola retomó sus anotaciones manuscritas para enriquecer la orquestación y la armonía musicales. Esos arreglos se mantienen oficialmente hasta hoy.

Himno Nacional Argentino: en dónde se cantó por primera vez

La tradición cuenta que el himno fue cantado por primera vez por Mariquita Sánchez de Thompson durante una reunión que se realizaba en su casa el 14 de mayo de 1813. Sin embargo, ella no dejó ningún documento escrito donde mencionara el hecho.

El pianoforte que estaba en aquella casa, y donde supuestamente se tocó la melodía del himno en esa ocasión, se exhibe hoy en la sala "Sociedad Porteña en 1810" del Museo Histórico Nacional.

La letra original completa del Himno Nacional Argentino

El 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo se cante la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813.

Versión original

Letra: Vicente López y Planes

Música: Blas Parera

Coro

Sean eternos los laureles

que supimos conseguir:

Coronados de gloria vivamos

O juremos con gloria morir.

Oíd ¡mortales! el grito sagrado:

¡Libertad, libertad, libertad!

Oíd el ruido de rotas cadenas:

Ved en trono a la noble Igualdad.

Se levanta a la faz de la tierra

Una nueva y gloriosa Nación:

Coronada su sien de laureles

Y a su planta rendido un León.

Coro

De los nuevos campeones los rostros

Marte mismo parece animar;

La grandeza se anida en sus pechos,

A su marcha todo hacen temblar.

Se conmueven del Inca las tumbas

Y en sus huesos revive el ardor,

Lo que ve renovando a sus hijos

De la Patria el antiguo esplendor.

Coro

Pero sierras y muros se sienten

Retumbar con horrible fragor:

Todo el país se conturba con gritos

de venganza, de guerra y furor.

En los fieros tiranos la envidia

Escupió su pestífera hiel

Su estandarte sangriento levantan

Provocando a la lid más cruel.

Coro

¿No los veis sobre Méjico y Quito

Arrojarse con saña tenaz?

¿Y cual lloran bañados en sangre

Potosí, Cochabamba y la Paz?

¿No los veis sobre el triste Caracas

Luto y llanto y muerte esparcir?

¿No los veis devorando cual fieras

todo pueblo que logran rendir?

Coro

A vosotros se atreve ¡Argentinos!

El orgullo del vil invasor,

Vuestros campos ya pisa contando

Tantas glorias hollar vencedor.

Mas los bravos que unidos juraron

Su feliz libertad sostener.

A esos tigres sedientos de sangre

Fuertes pechos sabrán oponer.

Coro

El valiente argentino a las armas

Corre ardiendo con brío y valor,

El clarín de la guerra cual trueno

En los campos del Sud resonó;

Buenos Aires se pone a la frente

De los pueblos de la ínclita Unión,

Y con brazos robustos desgarran

Al ibérico altivo León.

Coro

San José, San Lorenzo, Suipacha,

Ambas Piedras, Salta y Tucumán,

La Colonia y las mismas murallas

Del tirano en la Banda Oriental;

Son letreros eternos que dicen:

"Aquí el brazo argentino triunfó."

"Aquí el fiero opresor de la patria

Su cerviz orgullosa dobló."

Coro

La victoria al guerrero argentino

Con sus alas brillantes cubrió,

Y azorado a su vista el tirano

Con infamia a la fuga se dio;

Sus banderas, sus armas se rinden

Por trofeos a la Libertad.

Y sobre alas de gloria alza el pueblo

Trono digno a su gran majestad.

Coro

Desde un polo hasta el otro resuena

De la fama el sonoro clarín.

Y de América el nombre enseñado,

Les repite ¡mortales! Oíd:

¡Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud!

Y los libres del mundo responden:

¡Al Gran Pueblo Argentino, Salud!