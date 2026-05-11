11 de mayo de 2026 Inicio
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Cómo queda la jubilación de cada categoría del monotributo de ARCA con los aportes en mayo 2026

El organismo fiscal de la Argentina aplica una fórmula especial para calcular el monto de los ingresos en edad de retiro si no estás en relación de dependencia.

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Cómo quedan los aportes de las categorías del monotributo para la jubilación en ARCA.

Cómo quedan los aportes de las categorías del monotributo para la jubilación en ARCA.

ANSES
  • Los monotributistas realizan aportes previsionales distintos según la categoría en la que estén inscriptos en ARCA.
  • El haber jubilatorio no se calcula sobre ingresos reales, sino sobre rentas presuntas definidas por el sistema.
  • En mayo de 2026, la jubilación mínima asciende a $393.174,10 y con bono llega a $463.174,10.
  • Para acceder al beneficio previsional siguen siendo obligatorios los 30 años de aportes y la edad jubilatoria vigente.

Mientras miles de trabajadores independientes continúan pagando el monotributo mes a mes, una de las dudas más frecuentes gira en torno a cuánto terminarán cobrando cuando llegue el momento de jubilarse. En el esquema actual administrado por ARCA, el cálculo previsional funciona de manera diferente al de los empleados en relación de dependencia y toma como referencia los aportes realizados dentro del régimen simplificado.

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Jubilaciones

En mayo de 2026, los valores destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) volvieron a actualizarse. Cada categoría del monotributo mantiene un aporte específico para jubilación.

Jubilación de monotributistas: cuánto sería en mayo 2026 según los aportes en ARCA

Los aportes previsionales vigentes para mayo de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: $15.616,17.
  • Categoría B: $17.177,79.
  • Categoría C: $18.895,57.
  • Categoría D: $20.785,13.
  • Categoría E: $22.863,64.
  • Categoría F: $25.150.
  • Categoría G: $35.210.
  • Categoría H: $49.294.
  • Categoría I: $69.011,60.
  • Categoría J: $96.616,24.
  • Categoría K: $135.262,74.
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Aunque las categorías más altas realizan aportes bastante mayores, el sistema previsional argentino no garantiza una jubilación proporcional al nivel de facturación del monotributista. La razón es que el haber se calcula sobre rentas presuntas de los últimos 10 años y no sobre ingresos reales declarados durante la actividad laboral.

La fórmula utilizada suma la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP). La escala de aportes por categoría es oficial y se puede consultar en la página web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es la autoridad fiscal de Argentina.

En la práctica, la mayoría de los monotributistas termina accediendo solo a la jubilación mínima, salvo quienes también hayan tenido años de aportes en relación de dependencia, porque esos años pueden ser claves para que mejore el número.

monotributo

Con la actualización del 3,38% aplicada desde mayo, la jubilación mínima pasó a ser de $393.174,10. Además, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, por lo que el ingreso total alcanza los $463.174,10.

Para iniciar el trámite jubilatorio, los monotributistas deben cumplir los mismos requisitos que el resto de los trabajadores: contar con 30 años de aportes y alcanzar la edad mínima, fijada actualmente en 60 años para mujeres y 65 para hombres. La desaparición de la moratoria previsional volvió más importante que nunca mantener los aportes al día durante toda la vida laboral.

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