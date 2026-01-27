27 de enero de 2026 Inicio
Ascienden a 34 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

La condiciones climáticas de frío extremo causaron además cancelaciones de vuelos y más de 600.000 personas sin servicio eléctrico. Las nevadas superaron los 30 centímetros en varias regiones y la sensación térmica los –31 °.

La agencia AP confirmó la nueva cifra de muertos. 

Reuters

Ya son 34 los muertos por la tormenta invernal Fern que azota a distintas regiones de los Estados Unidos y más de 600 mil personas permanecen sin servicio eléctrico. El fenómeno climatológico generó además miles de vuelos cancelados y graves complicaciones en el transporte terrestre, señala la información de la agencia AP. En este marco, las nevadas superaron los 30 centímetros en varias regiones y la sensación térmica tocó pisos de –31°.

“Este temporal de nieve, la diferencia que trajo con otros son las bajas temperaturas extremas. Ahora estamos con -11º, ayer -18º y así se va a mantener por lo menos 15 días”, señaló desde Nueva York el periodista Mauricio Zabalza. Luego advirtió que “la semana que viene puede haber otra tormenta de nieve” y confirmó la cifra de fallecidos.

Cuando uno escucha las causas de la muerte, algunas son increíbles: choques con trineos, personas en situación de calle que no alcanzaron a llegar a un refugio”, agregó a C5N, previo a lamentarse que la situación “podría haberse evitado”.

Cómo seguirá el clima en los Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó este martes que “las temperaturas muy por debajo de lo normal continuarán en la mitad oriental de los 48 estados”.

“Otra ráfaga de aire ártico se extenderá desde las llanuras a través del este/sureste entre el viernes y el sábado, con nuevas temperaturas mínimas récord previstas incluso en Florida. Se están monitoreando los pronósticos ante la creciente posibilidad de que otra importante tormenta invernal impacte el este de Estados Unidos el próximo fin de semana”, alertó.

