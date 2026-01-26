Nevada histórica en Estados Unidos: ascienden a 11 los muertos y los negocios están cerrados

El fenómeno impacta a 160 millones de personas en todo el país. Además, hay rutas cortadas, gente sin luz, con escuelas y bancos cerrados y sin transporte público. Hasta el momento se suspendieron más de 17 mil viajes aéreos.

Estados Unidos está atravesando uno de las nevadas históricas que ya ha provocado condiciones climáticas “potencialmente catastróficas” en casi 30 estados y un total de 11 muertos, producto de la tormenta invernal Fern .

Clinton se sumó a Obama y también repudió la violencia en EEUU: "No renunciemos a nuestras libertades"

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se prevén que las bajas temperaturas , con sensaciones térmicas que podrían caer por debajo de los -50,8°F (-46 °C) en las llanuras del norte y bajo cero en una amplia zona del sureste, se mantengan hasta principios de la semana.

Además, el NWS alertó que estas temperaturas heladas representan un “riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta” y que pueden generar cortes de electricidad generalizados que dejarían a los hogares sin calefacción.

El período crítico continuará este lunes, con -12° y para el resto de la semana en Nueva York se cree que “lo peor ya pasó”, aún queda la acumulación de la nieve que llegó a mediar aproximadamente entre 20 y 30 centímetros.

En lo que respecta el día a día, alrededor de un millón de usuarios se quedaron sin electricidad, según informó el sitio de monitoreo PowerOutage.us. Mientras que, en la región del sur, donde hay mayor acumulación de hielo, registraban el apagón más grande.

Los estados más afectados por la falta de servicio eléctrico eran Tennessee, con más de 330.000 usuarios sin luz; Misisipi (160.000); Louisiana (135.000); y Texas (90.000).

“Hoy está todo cerrado: transportación pública no hay, no hay escuelas, no hay bancos y prácticamente no hay negocios abiertos. Ni siquiera hay aeropuertos en todo el área estatal”, relató el corresponsal de C5N en Estados Unidos, Mauricio Zabalza en referencia a los más de 17 mil viajes aéreos cancelados.

En College Park se informó que el domingo se registraron fuertes nevadas generalizadas en el valle de Ohio, el Atlántico Medio y el noreste, mientras que aguanieve y lluvia helada continúan afectando partes del Medio Sur y el Piamonte de Carolina.

Además, se emitieron advertencias de tormenta invernal para las llanuras del sur en Texas, los valles de Tennessee y Ohio, el Atlántico Medio y el noreste. En esa misma línea hay advertencias de tormenta de hielo desde el centro de Texas hasta el oeste de las Carolinas, y alertas de frío extremo en gran parte de las llanuras, los valles del Mississippi y Ohio, el valle de Tennessee, el sureste y Nueva Inglaterra.

tormenta nieve estados unidos Reuters

Alerta en Estados Unidos por el avance de una gigantesca tormenta

Más de 160 millones de ciudadanos en Estados Unidos están bajo alerta por una gigantesca tormenta de nieve en el sur del país. Los meteorólogos aseguraron que este "evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas".

Según informaron meteorólogos para AP, que "si se acumulan 1,5 centímetros (media pulgada) o, Dios no lo quiera, 3 centímetros (una pulgada) de hielo, eso podría ser catastrófico". Esto podía generar cortes de electricidad generalizados, complicaciones en las carreteras, entre otros.

Las zonas más afectadas por la supertormenta de nieve son: Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta para la región central y norte del estado de Texas, que durará desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche.

"El frío extremo se volverá una amenaza para la vida y probablemente dañará tuberías sin protección, además de poner en riesgo al ganado", añadieron.