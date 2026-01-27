Lula confirmó que visitará Washington tras hablar por teléfono con Trump: Venezuela, en el centro del debate

El presidente brasileño y su par estadounidense conversaron en buenos términos y acordaron reunirse en la Casa Blanca durante el mes de febrero. El mandatario brasileño subrayó la importancia de preservar la paz en la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron el estado de la relación bilateral y diversos temas de la agenda internacional, con especial énfasis en la situación de Venezuela .

Según informó el Gobierno brasileño mediante un comunicado, Lula subrayó la necesidad de preservar la paz y la estabilidad en la región y de trabajar en favor del bienestar del pueblo venezolano. En ese marco, ambos mandatarios acordaron que Lula realizará una visita oficial a la Casa Blanca en febrero próximo tras la gira internacional por Corea.

Durante el diálogo, que se extendió a lo largo de casi una hora, también se trató la conformación de un Consejo de Paz para supervisar la situación en la Franja de Gaza , iniciativa a la que Estados Unidos invitó a sumarse a Brasil. Al respecto, el presidente brasileño propuso que el organismo se circunscriba exclusivamente al conflicto en Gaza y que se otorgue un asiento a Palestina.

En ese contexto, Lula reiteró su postura a favor de una reforma integral de las Naciones Unidas , que incluya la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Ambos líderes destacaron el buen momento de la relación bilateral, consolidada en los últimos meses y que derivó en la eliminación de parte de los aranceles aplicados a productos brasileños.

Asimismo, Lula planteó la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el lavado de activos y el tráfico de armas, una iniciativa que fue bien recibida por el mandatario republicano.

La OMS cruzó a Donald Trump por la salida de Estados Unidos del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó la salida de Estados Unidos del organismo, que fue dispuesta por el gobierno de Donald Trump. Además, pidió que la administración republicana revierta su decisión.

En su cuenta de la red social X, Ghebreyesus destacó el vínculo entre la OMS y el país norteamericano, pese a los recientes desacuerdos: "Estados Unidos de América ha contribuido significativamente a muchos de los mayores logros de la OMS, incluida la erradicación de la viruela. La OMS siempre ha colaborado con Estados Unidos y todos sus Estados Miembros, con pleno respeto a su soberanía".

No obstante, cuestionó las explicaciones del gobierno de Trump sobre el retiro de Estados Unidos del organismo. "Lamentablemente, las razones esgrimidas para justificar la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas. La notificación de la retirada pone en peligro la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo", marcó.

"Esperamos que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la OMS en el futuro. Mientras tanto, la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en el cumplimiento de su misión fundamental y mandato constitucional: el derecho al más alto nivel posible de salud como derecho fundamental para todas las personas", agregó en esta línea.

Los dichos de la máxima autoridad de la OMS se produjeron después de que el país norteamericano formalizara su salida, luego de las críticas contra el organismo por su desempeño en distintas "crisis sanitarias mundiales" y debido a "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros países integrantes.

La medida se sumó a la reciente decisión de Trump de retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, una estrategia que Milei elogió como parte de la "nueva edad de oro" para las naciones soberanas.

En Europa, la noticia fue recibida con preocupación: desde Ginebra, diplomáticos de la UE ya analizan cómo cubrir el déficit financiero para evitar el colapso de programas críticos en África y el Sudeste Asiático.