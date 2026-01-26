26 de enero de 2026 Inicio
La OMS cruzó a Donald Trump por la salida de Estados Unidos del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que las razones expuestas por la administración republicana "son falsas" y pidió que revierta la medida.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó la salida de Estados Unidos del organismo, que fue dispuesta por el gobierno de Donald Trump. Además, pidió que la administración republicana revierta su decisión.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Delcy Rodríguez tomó distancia de EEUU: "Ya basta de las órdenes de Washington"

En su cuenta de la red social X, Ghebreyesus destacó el vínculo entre la OMS y el país norteamericano, pese a los recientes desacuerdos: "Estados Unidos de América ha contribuido significativamente a muchos de los mayores logros de la OMS, incluida la erradicación de la viruela. La OMS siempre ha colaborado con Estados Unidos y todos sus Estados Miembros, con pleno respeto a su soberanía".

No obstante, cuestionó las explicaciones del gobierno de Trump sobre el retiro de Estados Unidos del organismo. "Lamentablemente, las razones esgrimidas para justificar la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas. La notificación de la retirada pone en peligro la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo", marcó.

Donald Trump
"Esperamos que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la OMS en el futuro. Mientras tanto, la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en el cumplimiento de su misión fundamental y mandato constitucional: el derecho al más alto nivel posible de salud como derecho fundamental para todas las personas", agregó en esta línea.

Los dichos de la máxima autoridad de la OMS se produjeron después de que el país norteamericano formalizara su salida, luego de las críticas contra el organismo por su desempeño en distintas "crisis sanitarias mundiales" y debido a "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros países integrantes.

La medida se sumó a la reciente decisión de Trump de retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, una estrategia que Milei elogió como parte de la "nueva edad de oro" para las naciones soberanas.

En Europa, la noticia fue recibida con preocupación: desde Ginebra, diplomáticos de la UE ya analizan cómo cubrir el déficit financiero para evitar el colapso de programas críticos en África y el Sudeste Asiático.

