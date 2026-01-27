Estados Unidos: un tiroteo con la Patrulla Fronteriza en Arizona dejó un herido grave

27 de enero de 2026 Inicio
El incidente se produjo en Arivaca, a 16 kilómetros de la frontera con México, apenas tres días después del asesinato del enfermero Alex Pretti a manos de agentes del ICE en Minneapolis.

El tiroteo ocurrió en Arivaca

El tiroteo ocurrió en Arivaca, a 16 kilómetros de la frontera internacional.

Una persona resultó herida de bala y permanece en estado crítico tras un enfrentamiento armado que involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza, cerca del límite entre México y Estados Unidos, según confirmaron este martes las autoridades del estado norteamericano de Arizona.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima comunicó que se encuentra trabajando en conjunto con el FBI y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para responder al suceso en Arivaca, una localidad situada a unos 16 kilómetros de la frontera internacional.

Si bien las agencias federales no emitieron declaraciones, el Distrito de Bomberos de Santa Rita confirmó su intervención en la escena y ratificó que el individuo herido se encuentra actualmente bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Respecto al operativo sanitario, desde el cuerpo de Bomberos detallaron: "La atención del paciente fue transferida a un helicóptero médico local para su rápido transporte a un centro regional de trauma".

Este nuevo incidente armado se produce en un contexto de agitación social, luego de que estallaran protestas en Minneapolis por el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido el sábado por agentes de inmigración, siendo el segundo tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense a manos de estas fuerzas en menos de tres semanas.

La versión oficial, que calificaba a Pretti de agresor armado, fue cuestionada por un video verificado que muestra que la víctima no sacó un arma; ante esto, los padres del fallecido emitieron un comunicado condenando las "mentiras enfermizas" difundidas sobre su hijo.

El presidente Donald Trump declaró que su administración está "revisando todo" y atribuyó la situación al "caos provocado por los demócratas", en el marco de la Operación Metro Surge que mantiene desplegados a miles de agentes federales en esa ciudad.

