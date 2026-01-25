25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La tormenta invernal Fern no da tregua y ya dejó seis muertos en Estados Unidos

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó cinco casos. Hubo otro fallecido en Austin, Texas. Hay más de un millón de hogares sin luz. Tennessee, Mississippi y Louisiana son los estados más comprometidos.

Por
Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

Reuters

Estados Unidos enfrenta una situación climática crítica este domingo debido al avance de un frente ártico que provocó la muerte de al menos seis personas en distintas regiones. Los equipos de emergencia operan bajo condiciones de congelamiento extremo para intentar restablecer los servicios básicos y asistir a los damnificados. Hay más de un millón de usuarios sin luz y miles de vuelos cancelados.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Te puede interesar:

Delcy Rodríguez pidió "no tener miedo" a una agenda energética con EEUU

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó el fallecimiento de cinco personas durante el fin de semana. A la espera de los resultados de las autopsias, el mandatario local advirtió sobre la gravedad de la situación climática para los sectores más desprotegidos de la metrópoli.

“Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle”, declaró Mamdani. Sus palabras subrayan la urgencia de las medidas de protección civil implementadas para mitigar el impacto de las temperaturas bajo cero.

Por otro lado, el sur del país también registra víctimas fatales, con la confirmación del primer deceso en la ciudad de Austin, Texas. El alcalde Kirk Watson instó a los ciudadanos a mantener la guardia alta y evitar salir de sus hogares: “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores”.

Colapso energético masivo por las tormentas invernales

La infraestructura eléctrica nacional sufrió un impacto masivo, dejando a 1.018.447 usuarios sin suministro, según el reporte del portal Poweroutage.us. El estado de Tennessee es actualmente el epicentro de la crisis energética con 306.000 hogares afectados por los cortes.

La situación es igualmente compleja en Mississippi y Louisiana, que registran 175.000 y 145.000 usuarios a oscuras, respectivamente. Las empresas prestadoras del servicio advirtieron que las reparaciones en zonas rurales podrían demorar varios días debido al congelamiento de las rutas, que impide el traslado de las cuadrillas.

Para prevenir nuevas tragedias, las autoridades habilitaron centros comunitarios y gimnasios como refugios con calefacción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.

Tiene un especial en Netflix: quién es el actor que imitó a Javier Milei en la TV de Estados Unidos

Barack Obama cargó contra Donald Trump.

Obama también cruzó a Trump por la violencia de agentes federales: "Tiene que parar"

Trump junto a Milei, en Davos.

El New York Times le apunta a Trump y ya habla del "colapso que está en camino"

Donald Trump acusó a autoridades de Minnesota por las protestas contra el ICE tras el nuevo asesinato de la policia

La justificación de Donald Trump tras un nuevo asesinato por parte de agentes federales

La TV de Estados Unidos volvió a burlarse de Javier Milei en un sketch de Saturday Night Live

La TV de EEUU volvió a burlarse de Milei en un sketch de Saturday Night Live

Rating Cero

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

últimas noticias

Fernando Iglesias, embajador argentino en Bruselas.

"Quedé en la calle, en remerita y con 5°", el accidentado debut de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

Hace 16 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de enero

Hace 25 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero

Hace 26 minutos
play
Fátima Florez y Javier Milei.

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

Hace 47 minutos
Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

La tormenta Fern no da tregua a EEUU: ya provocó 6 muertes, masivos cortes de luz y miles de vuelos cancelados

Hace 51 minutos