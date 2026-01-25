La tormenta invernal Fern no da tregua y ya dejó seis muertos en Estados Unidos En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó cinco casos. Hubo otro fallecido en Austin, Texas. Hay más de un millón de hogares sin luz. Tennessee, Mississippi y Louisiana son los estados más comprometidos. Por + Seguir en







Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares. Reuters

Estados Unidos enfrenta una situación climática crítica este domingo debido al avance de un frente ártico que provocó la muerte de al menos seis personas en distintas regiones. Los equipos de emergencia operan bajo condiciones de congelamiento extremo para intentar restablecer los servicios básicos y asistir a los damnificados. Hay más de un millón de usuarios sin luz y miles de vuelos cancelados.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó el fallecimiento de cinco personas durante el fin de semana. A la espera de los resultados de las autopsias, el mandatario local advirtió sobre la gravedad de la situación climática para los sectores más desprotegidos de la metrópoli.

“Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle”, declaró Mamdani. Sus palabras subrayan la urgencia de las medidas de protección civil implementadas para mitigar el impacto de las temperaturas bajo cero.

Por otro lado, el sur del país también registra víctimas fatales, con la confirmación del primer deceso en la ciudad de Austin, Texas. El alcalde Kirk Watson instó a los ciudadanos a mantener la guardia alta y evitar salir de sus hogares: “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores”.

Colapso energético masivo por las tormentas invernales La infraestructura eléctrica nacional sufrió un impacto masivo, dejando a 1.018.447 usuarios sin suministro, según el reporte del portal Poweroutage.us. El estado de Tennessee es actualmente el epicentro de la crisis energética con 306.000 hogares afectados por los cortes.