Donald Trump subió los aranceles aranceles a Corea del Sur y provocó tensión en los mercados globales

El presidente de Estados Unidos elevó del 15% al 25% los impuestos a importaciones clave y apuntó contra el Parlamento surcoreano por no ratificar un acuerdo bilateral. La medida impacta en sectores estratégicos y vuelve a tensar la relación entre ambos países.

Reuters

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso un fuerte aumento de los aranceles a las importaciones provenientes de Corea del Sur y generó un sacudón en los mercados internacionales. El incremento, que lleva la carga impositiva del 15% al 25%, alcanza a sectores considerados estratégicos por la Casa Blanca.

Lula visitará la Casa Blanca en febrero.
Lula confirmó que visitará Washington tras hablar por teléfono con Trump: Venezuela, en el centro del debate

La decisión fue comunicada a través de un mensaje difundido en Truth Social. Allí, Trump responsabilizó al gobierno surcoreano por no haber aprobado un acuerdo comercial firmado en 2025 y presentó la medida como una respuesta directa ante la falta de avances institucionales.

El incremento arancelario impacta de lleno en la industria automotriz, el sector maderero y el rubro farmacéutico. Entre las empresas más afectadas aparecen Hyundai Motor y KIA Motors, principales exportadoras de vehículos desde Corea del Sur hacia el mercado estadounidense, que ahora enfrentan mayores costos y demoras logísticas.

El trasfondo del conflicto remite al denominado “Acuerdo Comercial Histórico”, suscripto el 30 de julio de 2025 por Trump y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung. El entendimiento fue ratificado políticamente durante una visita oficial en octubre, pero nunca obtuvo aval parlamentario en Seúl.

Trump cuestionó públicamente esa situación y, aunque admitió que la ratificación depende del Congreso surcoreano, avanzó con sanciones económicas. En paralelo, recordó que el acuerdo incluía una promesa de inversión por u$s 350.000 millones en proyectos radicados en Estados Unidos y bajo control norteamericano.

En el plano interno, la decisión también enfrenta reparos legales. La Corte Suprema de Estados Unidos analiza una causa que pone en discusión la potestad presidencial para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. El fallo aún no fue emitido y mantiene abierto el debate sobre el alcance de estas facultades.

Desde Corea del Sur no hubo reacciones inmediatas. La presidencia evitó pronunciarse tras el anuncio, en un contexto ya atravesado por otros focos de tensión bilateral, entre ellos una investigación sobre la empresa de comercio electrónico Coupang por una masiva filtración de datos.

