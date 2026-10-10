La zona cero del aluvión en Santiago de Chile: cientos de voluntarios trabajan para recuperar Las Condes

C5N transitó por las calles cubiertas por barro y piedras, que avanzaron hacia la ciudad desde la montaña. En Santiago de Chile se abrió una investigación sobre posibles responsabilidades de la catástrofe: a dos canales les habría faltado mantenimiento para drenar el agua.

El equipo de C5N continúa recorriendo las calles cubiertas de barro en la comuna de Las Condes , en Chile, donde ocurrió un aluvión masivo que arrastró todo a su paso el jueves. En el lugar continúa el operativo con cientos de voluntarios que comenzaron a limpiar lo que el desastre dejó.

En cuestión de minutos, llovió cerca de 15 milímetros en la zona de Quebrada Honda , que es un cauce precordillerano ubicado en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile, que generó un aluvión de barro y roca que afectó 250 hectáreas.

"Se abrió una investigación, el fiscal de Santiago de Chile, Francisco Lanas investiga sobre posible responsabilidades sobre este aluvión. Obviamente la lluvia y un fenómeno meteorológico no se puede detener pero si los riesgos y sus consecuencias. Estos dos canales o ductos que tendrían bastante basura y le faltaba mantenimiento, por eso el agua que cayó de la montaña no pudo drenar de forma correcta", explicó el periodista Adrián Salonia desde Chile.

C5N desde Chile | Desde la zona de la catástrofe, @salonia_adrian muestra cómo afectó el aluvión en Las Condes. En vivo en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/OFFfibd6AL

En tal sentido, informó que el país trasandino no cuenta con un sistema operacional de radares meteorológicos, esto es fundamental para saber dónde descarga la tormenta o hasta dónde se mueve. " Esto complicó los minutos previos al aluvión. Llovió 10 veces más que el promedio mensual de octubre, por eso comenzó a acumularse el agua en la montaña ", añadió el comunicador.

Las intensas tormentas generaron un aluvión de barro, tierra y roca que afectó la zona de Las Condes, ubicado en la capital de Chile, que afectó a más de 2.000 casas y al menos seis ciudadanos resultaron heridos , entre ellos un bebé de un año.

El presidente chileno José Antonio Kast declaró el estado de emergencia en la comuna: "Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes".

EFE/ Javier Torres

También informó que el ministro de Obras Públicas, Louis de Grang, se trasladó a la zona para poder coordinar operativos, en "Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) comunicó que algunas personas fueron rescatadas dentro de vehículos, transporte público y en universidades, ya que la zona afectada es residencial y se ubican varias casas de estudios.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó en sus redes: "Vecinos, vamos en camino al lugar del aluvión con carabineros, GOPE (Nota del editor: Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y bomberos. Por favor no salgan de su casa si no es necesario. Estamos en camino a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Insisto: no salgan de sus casas".