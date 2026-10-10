La zona cero del aluvión en Santiago de Chile: cientos de voluntarios trabajan para recuperar Las Condes

El equipo de C5N continúa recorriendo las calles cubiertas de barro en la comuna de Las Condes, en Chile, donde ocurrió un aluvión masivo que arrastró todo a su paso el jueves. En el lugar continúa el operativo con cientos de voluntarios que comenzaron a limpiar lo que el desastre dejó.
En cuestión de minutos, llovió cerca de 15 milímetros en la zona de Quebrada Honda, que es un cauce precordillerano ubicado en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile, que generó un aluvión de barro y roca que afectó 250 hectáreas.
"Se abrió una investigación, el fiscal de Santiago de Chile, Francisco Lanas investiga sobre posible responsabilidades sobre este aluvión. Obviamente la lluvia y un fenómeno meteorológico no se puede detener pero si los riesgos y sus consecuencias. Estos dos canales o ductos que tendrían bastante basura y le faltaba mantenimiento, por eso el agua que cayó de la montaña no pudo drenar de forma correcta", explicó el periodista Adrián Salonia desde Chile.
En tal sentido, informó que el país trasandino no cuenta con un sistema operacional de radares meteorológicos, esto es fundamental para saber dónde descarga la tormenta o hasta dónde se mueve. "Esto complicó los minutos previos al aluvión. Llovió 10 veces más que el promedio mensual de octubre, por eso comenzó a acumularse el agua en la montaña", añadió el comunicador.
Emergencia en Chile por un aluvión: el barro arrastró autos y colectivos
Las intensas tormentas generaron un aluvión de barro, tierra y roca que afectó la zona de Las Condes, ubicado en la capital de Chile, que afectó a más de 2.000 casas y al menos seis ciudadanos resultaron heridos, entre ellos un bebé de un año.
El presidente chileno José Antonio Kast declaró el estado de emergencia en la comuna: "Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes".
También informó que el ministro de Obras Públicas, Louis de Grang, se trasladó a la zona para poder coordinar operativos, en "Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) comunicó que algunas personas fueron rescatadas dentro de vehículos, transporte público y en universidades, ya que la zona afectada es residencial y se ubican varias casas de estudios.
Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó en sus redes: "Vecinos, vamos en camino al lugar del aluvión con carabineros, GOPE (Nota del editor: Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y bomberos. Por favor no salgan de su casa si no es necesario. Estamos en camino a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Insisto: no salgan de sus casas".