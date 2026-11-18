Bajo la consigna "Ni un peso menos", sindicatos y agrupaciones sociales paralizaron el centro de Santiago para reclamar contra la poda de recursos en áreas clave como educación y salud que impulsa el Ejecutivo en el Congreso.

Miles de manifestantes marcharon este miércoles por las calles de Santiago de Chile para protestar contra los recortes del gobierno de José Antonio Kast. La movilización rechazó las quitas de fondos en educación, salud, seguridad y cultura propuestas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

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La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) convocó esta protesta masiva con el respaldo de organizaciones feministas, estudiantiles y sociales. Los manifestantes corearon consignas como "En Chile sí hay plata", "Ni un peso menos" y "Los derechos conquistados se defienden".

"Si el gobierno sigue quitándole recursos al Estado, nosotros nos vamos a seguir movilizando. Cada peso que está peleando el movimiento sindical de profesores y estudiantes es un peso que llega a los más humildes. Estamos peleando contra un presupuesto que va a la baja", afirmó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, a EFE.

El proyecto oficial, llevado ante el Congreso a principios de octubre, contempla paradójicamente un aumento del gasto público del 1,5%. El monto total asciende a 105,8 billones de pesos chilenos, equivalentes a más de u$s111.000 millones.

Kast asumió el poder en marzo pasado con la promesa de reactivar la economía y recortar u$s6.000 millones en 18 meses. Pese a prometer protección a los derechos sociales en campaña, su llegada a La Moneda trajo reducciones inmediatas en todas las carteras.

"Esta es una movilización convocada por el mundo del trabajo en contra de los recortes al Estado, porque no vamos a dar un paso atrás en materia de derechos. Todo el mundo se está movilizando en contra de esta derecha, no debemos olvidar eso", señaló la dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nayade Zuñiga.

Desde el Gobierno chileno niegan las acusaciones de ajuste y afirman que revisaron más de 600 programas. No obstante, la presión social obligó al oficialismo a reincorporar el programa "Yo Elijo mi PC", el cual entrega portátiles a 96.100 estudiantes y había quedado fuera del texto original.

Los sindicatos planifican nuevas protestas para las próximas semanas, en la antesala de la sanción de la ley prevista para fines de noviembre. Todo este conflicto ocurre en un escenario de crisis, con una caída del Producto Interno Bruto del 1,1% y más de un millón de desocupados.