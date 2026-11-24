La ONU exigió control humano sobre la IA: "Los robots asesinos no deben tener cabida" El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, defendió ante el Consejo de Seguridad el potencial tecnológico para la paz, pero alertó que las guerras actuales funcionan como campos de prueba donde los algoritmos deciden sobre la vida y la muerte. Por Agregar C5N en









António Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Télam

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este martes ante el Consejo de Seguridad mantener la supervisión humana sobre la inteligencia artificial (IA) para evitar que los sistemas autónomos decidan sobre la vida y la muerte en los conflictos armados, aunque defendió el potencial de esta herramienta para la paz y la seguridad internacional.

Durante el encuentro sobre resolución de conflictos y desarrollos tecnológicos, el diplomático portugués fue categórico: "Los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro". Además, alertó que las guerras actuales se convirtieron en campos de prueba para la selección de objetivos mediante IA y que los algoritmos intervienen cada vez más en decisiones letales.

Guterres remarcó que esta tecnología otorga mayor autonomía a todas las funciones militares, desde la recopilación de información hasta la elección de blancos. Frente a ese escenario, advirtió: "No podemos permitir que la IA erosione el principio fundamental del control humano sobre el uso de la fuerza y la decisión de matar en el campo de batalla".

El titular del organismo también señaló el peligro extremo de incorporar estos sistemas en el área atómica. A su juicio, integrar la IA en las estructuras de mando, control y comunicaciones nucleares representa "una receta para la catástrofe", por lo que reclamó que la decisión sobre su empleo recaiga siempre en seres humanos.

Guterres exige responsabilidad humana sobre la IA y un tratado legal urgente En su exposición, el secretario general rechazó de antemano que la tecnología sirva como excusa para eludir responsabilidades por la muerte de civiles o por las violaciones de los derechos humanos. "La respuesta nunca debe ser: 'Lo hizo el algoritmo'", enfatizó ante los miembros del Consejo.

El funcionario advirtió asimismo que la expansión de la inteligencia artificial amplía los riesgos en el espacio y en el ciberespacio. Por este motivo, reiteró su llamado a iniciar con urgencia negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante que regule los sistemas de armas autónomas letales. La sesión fue organizada por Letonia, país que ejerce este mes la presidencia del Consejo de Seguridad. El debate contó también con la participación de la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric; la directora de investigación del Instituto Internacional para la Paz, Jenna Russo; y el vicepresidente corporativo de Microsoft, Frederick Humphries.