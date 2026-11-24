El hecho ocurrió en la finca real de Sandringham, en Norfolk, al este de Inglaterra. La familia real no estaba presente en la propiedad cuando ingresaron los dos intrusos.

La Policía británica detuvo a dos hombres por intrusión e intento de robo en Anmer Hall , la residencia de campo del príncipe británico William y su esposa, Kate Middleton , en Sandringham. Ninguno de los integrantes de la familia real se encontraba en la finca real cuando sucedió la intrusión.

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La denuncia se realizó el lunes por la noche y dio pie al operativo que terminó con los dos sospechosos detenidos. No se difundió información sobre cómo se produjo el ingreso ni sobre los elementos que pudieron haber sido sustraídos. Tampoco se precisó si los sospechosos tenían algún vínculo previo con la propiedad .

La propiedad cuenta con 10 dormitorios y fue un regalo de bodas de la difunta reina Isabel II a William y Kate en 2011 . La pareja y sus hijos la utilizan durante los fines de semana. En el mismo terreno, el rey Carlos III hace lo propio y el expríncipe Andrés pasa sus días tras su expulsión de la familia real.

"Dos hombres han sido detenidos bajo sospecha de robo, tras un incidente ocurrido anoche en una propiedad de la finca de Sandringham . La policía recibió un aviso poco antes de las 18:00 sobre una actividad sospechosa en el lugar", informó en un comunicado la policía de Norfolk.

Y detallaron: "Los agentes acudieron al sitio y se desplegaron recursos especializados —incluidos perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional— para colaborar en la búsqueda por la zona. Dos hombres fueron arrestados en la finca bajo sospecha de robo y allanamiento ".

Durante la intrusión, Kate, William, George, Charlotte y Louis se encontraban en Forest Lodge, en su casa en Windsor Great Park.

En medio de la tensión con Reino Unido, el Gobierno rechazó la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas

El Gobierno expresó este martes su enérgico rechazo al despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. A través de un comunicado difundido por Cancillería, la administración nacional subrayó que estas acciones se ejecutan "en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Según el documento del Palacio San Martín, la presencia de la representante de la corona británica en los archipiélagos disputados carece de validez jurídica. Buenos Aires remarcó que dichas actividades oficiales vulneran los derechos soberanos del país en el Atlántico Sur.

La princesa Ana en las islas Malvinas.

Asimismo, el Ejecutivo advirtió que "dicha visita oficial constituye una provocación" en el actual escenario diplomático. El reproche oficial surge frente al avance de las autoridades británicas sobre los recursos naturales de la zona marítima austral.