9 de octubre de 2026 Inicio
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Emergencia en Chile por un aluvión: el barro arrastró autos y colectivos

El presidente José Antonio Kast declaró estado de catástrofe en la comuna Las Condes, una de las más afectadas por el temporal en la capital chilena. Las calles se llenaron de agua y barro, al menos se reportaron seis heridos.

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Más de 2.000 viviendas resultaron afectadas. 

Más de 2.000 viviendas resultaron afectadas. 

Javier Torres/EFE

Las intensas tormentas generaron un aluvión de barro, tierra y roca que afectó la zona de Las Condes, ubicado en la capital de Chile, que afectó a más de 2.000 casas y al menos seis ciudadanos resultaron heridos, entre ellos un bebé de un año.

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El presidente chileno José Antonio Kast declaró el estado de emergencia en la comuna: "Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes".

También informó que el ministro de Obras Públicas, Louis de Grang, se trasladó a la zona para poder coordinar operativos, en "Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) comunicó que algunas personas fueron rescatadas dentro de vehículos, transporte público y en universidades, ya que la zona afectada es residencial y se ubican varias casas de estudios.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó en sus redes: "Vecinos, vamos en camino al lugar del aluvión con carabineros, GOPE (Nota del editor: Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y bomberos. Por favor no salgan de su casa si no es necesario. Estamos en camino a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Insisto: no salgan de sus casas".

Aluvión de barro y agua en Chile: cómo sigue la situación

El meteorólogo de C5N Diego Angeli explicó que el fenómeno se produce cuando el agua desciende desde las zonas más elevadas hacia sectores más bajos y arrastra todo lo que encuentra a su paso. En ese sentido, señaló que, aunque este tipo de procesos puede ocurrir en áreas de pendiente, pocas veces se había visto con semejante intensidad en un centro tan poblado.

Por su parte, el periodista chileno Cristóbal Valencia, en diálogo con C5N, contó que el fenómeno sorprendió a los habitantes por la época del año en la que ocurrió. Según explicó, durante el invierno se habían registrado distintas catástrofes naturales vinculadas con las condiciones climáticas, pero existía la expectativa de que ese período de riesgo ya hubiera quedado atrás.

Valencia detalló que el fenómeno afectó a una comuna ubicada en el sector precordillerano de Santiago de Chile, en una zona residencial. También señaló que los incendios forestales registrados durante el verano en Las Condes y otros sectores precordilleranos podrían haber contribuido a agravar las consecuencias de las lluvias.

De acuerdo con su explicación, el fuego deterioró la vegetación y las raíces que ayudaban a sostener el suelo, por lo que, ante la caída de agua en grandes cantidades, las rocas, la madera y los sedimentos descendieron por las pendientes y fueron arrastrados por la corriente.

En cuanto al saldo del episodio, el periodista informó que, hasta el momento de la entrevista, no se habían registrado víctimas fatales, aunque había seis personas heridas, entre ellas un niño de un año.

Nuevo informe de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres

El SENAPRED realizó una conferencia de prensa donde actualizó los últimos datos de la catástrofe natural, donde al menos 118 personas resultaron damnificadas y otras 147 debieron ser asistidas. Además, se reportaron 50 personas aisladas entre las regiones Metropolitana y de O’Higgins, mientras que seis personas resultaron lesionadas.

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