Un documento que circula en redes sociales detalla la millonaria suma de dinero y la logística que exigirían los hombres armados para dejar en libertad a las 25 personas que aún permanecen retenidas en el almacén de La Castellana, en la ciudad de Cartagena.

Hombres armados y encapuchados tomaron como rehenes a unas 30 personas en el supermercado Éxito del sector La Castellana en Cartagena, Colombia,

A través de redes sociales se conoció una presunta carta atribuido a los hombres armados que mantienen una toma de rehenes en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, en el cual exigen el pago de 7 mil millones de pesos colombianos - un equivalente a 2 millones de dólares- a cambio de liberar a las personas retenidas, detallando además las condiciones para la entrega del dinero.

Horas de tensión se viven en Cartagena tras la toma de rehenes que comenzó esta mañana en un supermercado. En medio del operativo, un medio colombiano informó que la Policía halló en el lugar de los hechos una carta atribuida a los secuestradores en la que se lee la exigencia: “Necesitamos $7.000 millones” . Por el momento, las autoridades se encuentra verificando el documento para confirmar si se trata de una comunicación real de los captores o de un señuelo.

En el texto, los responsables advierten que “al interior del lugar hay cerca de 170 personas adentro ” y detallan una serie de requerimientos que deben cumplirse para liberar a los rehenes y garantizar que nadie resulte herido.

“7 mil millones de pesos. Estos se los pedirán a los dueños de Almacenes Éxito ; los traerán de la siguiente manera. 5 mil millones en billetes de 100 mil, en paquetes de 10 millones, y 2 mil millones en billetes de 50 mil, en paquetes de 5 millones. Cuando tengan el dinero lo traerán en bolsas de basura negras, se entregará por la puerta principal; sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2 p. m.”, exigen los delincuentes en la carta.

En el documento también piden ocultar el monto a la prensa bajo la consigna de que “dirán que no hemos dado información y que están negociando la salida”, al tiempo que exigen dos camionetas blindadas en el carril de Transcaribe rumbo a Barranquilla para huir de noche con el dinero y cuatro rehenes.

Según la carta, los captores lanzaron una contundente advertencia para frenar cualquier intento de rescate: “Tenemos explosivos en todas las puertas y personas sentadas en cada entrada, tenemos cámaras vigilando 24/7 desde afuera”.

Según confirmó el presidente colombiano Abelardo da la Espriella, hasta el momento de las 30 personas secuestradas inicialmente en el establecimiento comercial, cinco mujeres adultas mayores ya fueron puestas en libertad, mientras las autoridades mantienen el operativo en la zona por los 25 ciudadanos que continúan en poder de los captores.

Toma de rehenes en Cartagena: De la Espriella ratificó la mano dura

En una rueda de prensa desde Villavicencio, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, explicó que los operadores del centro comercial activaron los botones de pánico, lo que permitió la llegada de la Policía, y señaló que hasta ese momento cinco de los retenidos ya habían sido liberados.

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos", explicó el mandatario y agregó: “No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”.

De la Espriella advirtió que el Estado responderá con firmeza y utilizando toda la capacidad de la Fuerza Pública ante cada ataque contra la población colombiana. Aseguró que no habrá impunidad ni marcha atrás en la persecución de los responsables, a quienes señaló como culpables de los hechos de violencia.