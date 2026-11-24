Delfina Guzmán, una de las figuras más destacadas de la actuación en Chile , murió a los 98 años , según se confirmó este martes 24 de noviembre. La noticia fue difundida por su familia a través de un comunicado, que se leyó en el nuevo capítulo de "Tu Día". En ese texto, los allegados informaron que el fallecimiento se produjo por causas naturales y despidieron a la artista con palabras de afecto.

"Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán. Su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales", detallaron en el comunicado.

En otro tramo del texto, los familiares resumieron cuáles fueron los grandes ejes de su existencia y agradecieron las muestras de cariño recibidas. "El gran amor de Delfina fue su familia, el teatro y Chile, dedicando su vida entera a ello. Hoy la despedimos agradecidos por el privilegio de haber compartido su vida. Como familia, queremos agradecer sinceramente el cariño y el respeto de tantas personas a lo largo de los años", expresaron.

Por último, los allegados adelantaron que en las próximas horas se informarán los detalles de la despedida. "Los detalles sobre el lugar y horario de su velorio y misa de despedida serán comunicados oportunamente, una vez que estén definidos. Con mucho cariño, familia de Delfina Guzmán", concluyeron.

Delfina Guzmán fue una reconocida actriz chilena con una destacada trayectoria en teatro, cine y, sobre todo, televisión . Formó parte de la célebre época de oro de las teleseries nacionales, con títulos como El circo de las Montini, Sucupira, Estúpido Cupido, La Fiera, Iorana, Romané, Pampa Ilusión, Los Pincheira y Oro Verde. Muchas de esas producciones se convirtieron en clásicos de la pantalla chica del país.

Sus primeros pasos se dieron en el teatro universitario, y desde ese lugar consolidó su lugar como uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena. Además, hasta sus últimos tiempos fue presidenta honorífica del directorio de la Fundación Teatro a Mil. Su historia también representa la de una mujer que se atrevió a desafiar las expectativas de su tiempo, con una carrera marcada por la independencia, el compromiso y una personalidad que nunca pasó inadvertida.

Redes sociales

Entre sus últimos trabajos figuran la película Homemade: Last Cal y el cortometraje De los efectos y la memoria, ambos de 2020, mientras que Wena Profe, emitida en 2018, fue su última teleserie. En septiembre de 2026 protagonizó uno de los hitos finales de su carrera con el estreno del cortometraje Ciudad, dirigido por su hijo Juan Cristóbal Meza. La obra reunió música, memoria y reflexiones sobre las transformaciones de Santiago, y marcó su despedida de las artes escénicas tras siete décadas de trayectoria.

En marzo de 2026, Revista Sarah publicó un retrato íntimo de su vida cotidiana, armado con testimonios de sus nietas, su bisnieta y personas cercanas. En ese artículo se contó que enfrentaba dificultades de movilidad y necesitaba oxígeno de forma permanente, aunque seguía disfrutando de la música, el ballet y los conciertos del violinista André Rieu, que veía por YouTube. También recibía atención de un kinesiólogo varias veces por semana y contaba con la compañía de Lucy Roblero, quien la acompañó durante 15 años y relató que la artista había comenzado a repartir sus pertenencias entre sus seres queridos, con anotaciones sobre quién recibiría cada objeto.