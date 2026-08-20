Alemania registra un récord de 14.000 muertes asociadas a la ola de calor

Las cifras oficiales evidencian el impacto letal de las altas temperaturas y la sequía en Europa. Solo en una semana de junio hubo 9.600 fallecimientos. Las víctimas principales son personas mayores de 75 años con afecciones previas.

Alemania registró una cifra récord de 14.000 muertes vinculadas al calor extremo durante este verano. Los datos oficiales del Instituto Robert Koch confirman las consecuencias letales de la intensa ola de calor y la sequía que asolaron al país.

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El pico de la crisis ocurrió a finales de junio. En solo una semana, las autoridades sanitarias contabilizaron alrededor de 9.600 fallecimientos mientras los termómetros superaban la marca de los 40 grados. Este balance superó el récord anterior de 8.900 muertes por calor documentado en 2018.

El grupo demográfico más afectado comprende a las personas mayores de 75 años . En la mayoría de los casos, el fallecimiento ocurre por la combinación de la exposición a las altas temperaturas con afecciones médicas preexistentes.

La situación alemana refleja un panorama letal que se extendió por gran parte de Europa. El Instituto Nacional de Salud Pública de España reportó casi 4.500 decesos desde el 1 de junio, y las autoridades francesas comunicaron más de 7.300 muertes adicionales en el mismo periodo.

Los ministros del Partido Socialdemócrata (SPD), socios en la coalición del canciller Friedrich Merz, afirman que Berlín debe incorporar la "adaptación al cambio climático y conservación de la naturaleza" en la Constitución. El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, advirtió que la actual legislación limita el auxilio del Estado a los gobiernos locales.

El bloque de funcionarios insta a modificar de forma urgente la legislación urbanística y los códigos de construcción vigentes. A su vez, exigen la implementación de nuevas leyes laborales para proteger a los trabajadores ante las temperaturas extremas. Las autoridades señalan que la crisis climática es una realidad palpable que requiere normas más estrictas.

Los hospitales y geriátricos necesitan inversiones millonarias

El exministro de Sanidad, Karl Lauterbach, apoyó la iniciativa y argumentó que los municipios carecen de fondos para mitigar el impacto climático. En paralelo, la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios estima una necesidad de 20.000 millones de euros. "Los hospitales necesitan aire acondicionado, no solo para los pacientes, sino también para el personal", declaró su presidente, Ralph Spiegler.

Lauterbach advirtió que "muy pocas personas mueren de golpe de calor clásico durante el calor", pero aclaró que el estrés térmico desencadena patologías previas fatales como accidentes cerebrovasculares.