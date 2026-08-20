Jorge Porcel Jr demandará a la serie de Moria por usar la imagen de su padre: "A mí me tienen que pagar"

La serie que recorre la vida y obra de la vedette no deja de causar controversia. Esta vez, se le sumó un nuevo juicio.

Jorge Porcel Jr anunció que iniciará acciones legales contra Netflix y la producción de la serie Moria por utilizar el nombre y la imagen de su padre, el humorista Jorge Porcel.

Todo ocurrió cuando Jorgito salió al aire en La Mañana con Moria y aseguró que no fue consultado para usar los derechos de su padre, por lo que reclamará una compensación económica.

Frente a las preguntas de los panelistas, Porcel Jr aclaró que su planteo no está relacionado con la manera en la que su padre fue representado, sino con la utilización de su figura sin la autorización ni un acuerdo económico.

En ese sentido, reaccionó y detalló qué es lo que hará: "Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado".

En la entrevista, el cómico volvió a remarcar que la molestia es por la utilización de la persona de su padre: "Hay otra serie que van a hacer con mi papá, y voy a hacer lo mismo, les voy a hacer juicio. Actuamos a derecho y es contra las empresas".

Jorge Porcel Jr. demandará a Netflix tras el estreno de la serie de Moria: "Hay un personaje que hace de mi padre y aunque apareciese un segundo, me tienen que dar un resarcimiento económico. Dicen que soy vago y no quiero trabajar, pero es mi derecho, me deben dinero". https://t.co/vnJYO6w9P4 pic.twitter.com/5ipnz8jjr7 — MDZ Online (@mdzol) August 20, 2026

"Si se quiere hacer una biopic, yo creo en la libertad de expresión, creo en la cultura, soy un artista y celebro que se creen películas. Pero hay un pequeño gran detalle: hay derechos y yo soy un derechohabiente. Hay un personaje que hace de mi padre y, si apareciese un segundo en la película, a mí me tienen que dar un resarcimiento económico como a cualquiera de los familiares que están siendo mencionados. Eso lo respalda la ley, no es un capricho mío", aseveró Porcel Jr.

"Cualquiera que sea hijo de alguien que se nombra en una serie, tiene que recibir dinero sí o sí. Las plataformas se están llenando de oro con lo que a mí me corresponde cobrar por la imagen de mi padre. Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre, y encima siempre que hablan de mí lo hacen de modo despectivo, como si yo fuera un vago. Me tienen que pagar lo que me corresponde", aseguró a viva voz en el programa de La One.

A modo de cierre, el cómico, que se gana la vida como animador de fiestas, adelantó que está dispuesto a negociar para no llegar a instancias judiciales: "Yo respeto el trabajo ajeno, pero la productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento. Estaría bueno llegar a un acuerdo, que sea amigable, y si no será judicial".

En la ficción, Porcel es interpretado por Hernán "Curly" Jiménez y aparece en escenas que recrean la época en la que compartía escenarios y producciones con Moria Casán, Susana Giménez y Alberto Olmedo.