Afirman que cada vez más soldados ucranianos desertan de su instrucción militar para evitar ir a la guerra Una investigación periodística reveló que militares de Ucrania enviados a territorio alemán para recibir entrenamiento en el uso de armas y tácticas bélicas abandonan sus unidades. Hay al menos 80 casos. Los desertores enfrentan penas de prisión y tienen nulas posibilidades de conseguir asilo europeo. Por Agregar C5N en









Unos 29.000 militares ucranianos ya completaron su formación en Alemania.

Decenas de soldados ucranianos desertaron recientemente de sus bases de instrucción militar en Alemania para evitar el regreso a Ucrania y el posterior despliegue en la guerra contra Rusia. Una investigación de la revista Zeit expuso la huída de los uniformados a sus unidades de origen. El ministerio del Interior regional tiene constancia de 80 casos, aunque la cifra a nivel nacional ascendería a cientos.

La Fuerzas Armadas alemanas reportaron que unos 29.000 militares ucranianos completaron su formación en múltiples bases militares del país desde el comienzo del conflicto bélico. Los instructores enseñan el manejo de armas, técnicas de camuflaje y medidas de primeros auxilios. Al finalizar este proceso, los soldados tienen la obligación de retornar a su país para combatir.

El abandono de la unidad constituye un delito de deserción bajo las leyes militares. Los soldados que rechazan el regreso a su país enfrentan graves consecuencias legales. La justicia penaliza esta salida no autorizada con condenas de prisión de varios años. Por este motivo, los prófugos buscan alternativas legales para permanecer en territorio alemán.

Los desertores enfrentan obstáculos para conseguir asilo en Alemania El estatuto simplificado de residencia para refugiados de guerra ucranianos carece de aplicación automática para estos soldados. El Gobierno ucraniano envió a estos hombres a Alemania con fines de adiestramiento, por lo cual su estatus migratorio difiere del de los civiles desplazados. Las solicitudes de asilo por las vías tradicionales presentan escasas opciones de éxito para los militares prófugos.

Los estados de la Unión Europea acordaron en Bruselas excluir a los hombres en edad de combatir de la norma de protección automática. Esta medida surgió a partir de una petición formal del Gobierno de Ucrania para evitar la fuga de tropas. La disposición bloquea el acceso al amparo internacional para los efectivos que rechazan el retorno.