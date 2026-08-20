Afirman que cada vez más soldados ucranianos desertan de su instrucción militar para evitar ir a la guerra

Decenas de soldados ucranianos desertaron recientemente de sus bases de instrucción militar en Alemania para evitar el regreso a Ucrania y el posterior despliegue en la guerra contra Rusia. Una investigación de la revista Zeit expuso la huída de los uniformados a sus unidades de origen. El ministerio del Interior regional tiene constancia de 80 casos, aunque la cifra a nivel nacional ascendería a cientos.
La Fuerzas Armadas alemanas reportaron que unos 29.000 militares ucranianos completaron su formación en múltiples bases militares del país desde el comienzo del conflicto bélico. Los instructores enseñan el manejo de armas, técnicas de camuflaje y medidas de primeros auxilios. Al finalizar este proceso, los soldados tienen la obligación de retornar a su país para combatir.
El abandono de la unidad constituye un delito de deserción bajo las leyes militares. Los soldados que rechazan el regreso a su país enfrentan graves consecuencias legales. La justicia penaliza esta salida no autorizada con condenas de prisión de varios años. Por este motivo, los prófugos buscan alternativas legales para permanecer en territorio alemán.
Los desertores enfrentan obstáculos para conseguir asilo en Alemania
El estatuto simplificado de residencia para refugiados de guerra ucranianos carece de aplicación automática para estos soldados. El Gobierno ucraniano envió a estos hombres a Alemania con fines de adiestramiento, por lo cual su estatus migratorio difiere del de los civiles desplazados. Las solicitudes de asilo por las vías tradicionales presentan escasas opciones de éxito para los militares prófugos.
Los estados de la Unión Europea acordaron en Bruselas excluir a los hombres en edad de combatir de la norma de protección automática. Esta medida surgió a partir de una petición formal del Gobierno de Ucrania para evitar la fuga de tropas. La disposición bloquea el acceso al amparo internacional para los efectivos que rechazan el retorno.
La Unión Europea exige pruebas de exención del servicio militar
El Consejo de los Estados de la Unión Europea comunicó los nuevos requisitos para los solicitantes de protección. Solo las personas con el servicio militar cumplido o con una exención formal pueden beneficiarse de las normas simplificadas de acogida. Las autoridades europeas endurecieron los controles para identificar a los evasores del ejército.
Los ciudadanos ucranianos deben presentar documentación respaldatoria en el futuro para acceder al estatus de refugiado. Las oficinas de migración exigen un sello oficial en el pasaporte del solicitante. Otra opción válida consiste en la entrega de un certificado con la acreditación de la salida legal de Ucrania o la exención definitiva del servicio de armas.