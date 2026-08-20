20 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Afirman que cada vez más soldados ucranianos desertan de su instrucción militar para evitar ir a la guerra

Una investigación periodística reveló que militares de Ucrania enviados a territorio alemán para recibir entrenamiento en el uso de armas y tácticas bélicas abandonan sus unidades. Hay al menos 80 casos. Los desertores enfrentan penas de prisión y tienen nulas posibilidades de conseguir asilo europeo.

Por
Unos 29.000 militares ucranianos ya completaron su formación en Alemania.

Unos 29.000 militares ucranianos ya completaron su formación en Alemania.

Decenas de soldados ucranianos desertaron recientemente de sus bases de instrucción militar en Alemania para evitar el regreso a Ucrania y el posterior despliegue en la guerra contra Rusia. Una investigación de la revista Zeit expuso la huída de los uniformados a sus unidades de origen. El ministerio del Interior regional tiene constancia de 80 casos, aunque la cifra a nivel nacional ascendería a cientos.

Las cifras superaron el récord anterior de 8.900 muertes por calor documentadas en 2018.
Te puede interesar:

Alemania registra un récord de 14.000 muertes asociadas a la ola de calor

La Fuerzas Armadas alemanas reportaron que unos 29.000 militares ucranianos completaron su formación en múltiples bases militares del país desde el comienzo del conflicto bélico. Los instructores enseñan el manejo de armas, técnicas de camuflaje y medidas de primeros auxilios. Al finalizar este proceso, los soldados tienen la obligación de retornar a su país para combatir.

El abandono de la unidad constituye un delito de deserción bajo las leyes militares. Los soldados que rechazan el regreso a su país enfrentan graves consecuencias legales. La justicia penaliza esta salida no autorizada con condenas de prisión de varios años. Por este motivo, los prófugos buscan alternativas legales para permanecer en territorio alemán.

Los desertores enfrentan obstáculos para conseguir asilo en Alemania

El estatuto simplificado de residencia para refugiados de guerra ucranianos carece de aplicación automática para estos soldados. El Gobierno ucraniano envió a estos hombres a Alemania con fines de adiestramiento, por lo cual su estatus migratorio difiere del de los civiles desplazados. Las solicitudes de asilo por las vías tradicionales presentan escasas opciones de éxito para los militares prófugos.

Los estados de la Unión Europea acordaron en Bruselas excluir a los hombres en edad de combatir de la norma de protección automática. Esta medida surgió a partir de una petición formal del Gobierno de Ucrania para evitar la fuga de tropas. La disposición bloquea el acceso al amparo internacional para los efectivos que rechazan el retorno.

La Unión Europea exige pruebas de exención del servicio militar

El Consejo de los Estados de la Unión Europea comunicó los nuevos requisitos para los solicitantes de protección. Solo las personas con el servicio militar cumplido o con una exención formal pueden beneficiarse de las normas simplificadas de acogida. Las autoridades europeas endurecieron los controles para identificar a los evasores del ejército.

Los ciudadanos ucranianos deben presentar documentación respaldatoria en el futuro para acceder al estatus de refugiado. Las oficinas de migración exigen un sello oficial en el pasaporte del solicitante. Otra opción válida consiste en la entrega de un certificado con la acreditación de la salida legal de Ucrania o la exención definitiva del servicio de armas.

Noticias relacionadas

Las primeras imágenes que dejó el sismo que sacudió Perú.

Terremoto en Perú: un sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur del país

Los alpinisas desaparecieron en 1992.

Por el deshielo de un glaciar, encontraron los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace 34 años en los Alpes suizos

Ya son más de 300 los muertos que dejó el sismo en Colombia.

Ascienden a 314 los muertos por el terremoto en Colombia

Amanda Maria Souza de Oliveira, mujer de 37 años detenida en Brasil por fingir ser menor de edad.

Una mujer de 37 años fingió ser una niña y engañó a varias personas para que la cuidaran

Un video se volvió viral y varios usuarios intentaron analizar si se trata de algo verdadero o no. 

¿Una criatura diabólica la visitaba por las noches? Un espeluznante video captó algo aterrador

Trump y una contundente resolución sobre Irán.

Trump confirmó que no hay negociaciones en curso con Irán y desde la Casa Blanca hablan de una nueva estrategia

Rating Cero

Sofía Gala mostró su casa cuando tenía 14 años.

Así era la casa de Sofía Gala a los 14 años: sin cocina, con bolas de boliche y pósters del Potro Rodrigo

La actriz y su pareja se conocieron cuando él hizo unas fotos en el cumpleaños del hijo mayor de ella.

Sandra Bullock rompió el silencio tras la muerte de su pareja: "Me pidió que no lo contara"

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Jorge Porcel Jr contra la serie de Moria: Me tienen que pagar.

Jorge Porcel Jr demandará a la serie de Moria por usar la imagen de su padre: "A mí me tienen que pagar"

Bárbara Hoffmann y Sergio Denis. 

La hija de Sergio Denis apuntó contra la Justicia por el rechazo de la indemnización por la muerte de su padre

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

últimas noticias

Milei anunció un nuevo recital con su banda para festejar la baja de la inflación mayorista

Milei anunció un nuevo recital con su banda para festejar la baja de la inflación mayorista

Hace 8 minutos
El accidente ocurrió en el paso a nivel de Granaderos, en Flores.

Tragedia en Flores: una mujer murió tras ser arrollada por un tren en las vías del Sarmiento

Hace 33 minutos
La emblemática pizzería se encuentra en Avenida Corrientes al 1.300.

Un hombre murió de un paro cardíaco mientras comía en la emblemática pizzería Güerrín

Hace 34 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 21 de agosto

Hace 37 minutos
El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El riesgo país sigue subiendo: cerró en 532 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde mayo

Hace 46 minutos