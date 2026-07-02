2 de julio de 2026 Inicio
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Ola de calor extremo en Europa: por las altas temperaturas, hubo daños en vías de tren y suspendieron el servicio

Hasta el momento, se registraron 1.300 muertes por la elevada temperatura. Bélgica, Francia y Alemania son algunos de los países que sufrieron mayores complicaciones.

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En Francia se tuvo que cancelar cerca del 10% de los trenesde cercanías en la región de París.

En Francia se tuvo que cancelar cerca del 10% de los trenes de cercanías en la región de París.

El calor extrema que azota a Europa provocó un caos en el servicio de transporte debido a que las vías comenzaron a tener daños estructurales. La cantidad de muertos ascendieron a más de 1300.

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Los países más afectados son España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, Italia y el sur del Reino Unido, se empezó a sentir los daños del día a día y la cantidad de víctimas mortales superan récords históricos.

En Alemania, los servicios de tranvía fueron suspendidos por completo debido a que las temperaturas cercanas a los 40 °C hicieron el material sellante de las juntas de las vías comenzara a derretirse. Producto de ello, en Brandeburgo alrededor de 630 viajeros quedaron atrapados sin aire acondicionado dentro de un tren checo con destino a Praga. El mismo perdió la corriente eléctrica tras caer un árbol sobre la ruta a causa de la tormenta.

Además, en Leizpig, el servicio del tren lleva más de 48 horas inoperativo. Según explicaron el reconocido no se puede llevar a cabo con seguridad ya que se derritió el material sellante de sus vías férreas, llegándose a mezclar en algunos puntos con el hormigón de las carreteras.

Además, también se registraron problemas para las autopistas, las más notorias fue en los tramos en los que aún hay calzadas antiguas de hormigón que aún no se han renovado. “La ola de calor ha afectado mucho al material. Hemos sufrido daños considerables en todo el territorio federal”, afirmó Dirk Brandenburger, de la empresa Autobahn-GmbH, a la cadena pública ARD.

En Bélgica, la SNCB, operadora ferroviaria nacional, canceló más de 100 trenes por día hasta el pasado viernes y, hasta el momento, fueron retirados definitivamente 200 de sus 3.800 trenes porque no contaban con aire acondicionado.

Por su parte, en Francia se cancelaron alrededor del 10% de los trenes de cercanías en la región de París, y la SNCF retiró casi un centenar de trayectos también durante la ola de calor.

En tanto, en Austria, la compañía ferroviaria nacional, avisó que las vías podrían deformarse en los próximos días. Además, desde Reino Unido, la Chiltern Railways recomendó a los pasajeros de tren que intenten viajar solo si es “absolutamente esencial” y que comprueben que los trenes están en funcionamiento.

Mientras que, en Suecia, un tren descarriló debido a que las altas temperaturas provocaron la deformación de las vías, lo que interrumpió el tráfico entre Estocolmo y Gotemburgo.

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