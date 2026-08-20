20 de agosto de 2026 Inicio
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Ante empresarios, Javier Milei aseguró que la economía crece y confió: "Los argentinos no quieren volver al pasado"

Tras su reaparición pública en el acto por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad de San Martín, el Presidente habla frente a empresarios, ministros y gobernadores en el Hotel Alvear. La Casa Rosada busca despejar dudas sobre la reactivación de la actividad y consolidar el rumbo económico.

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El presidente Javier Milei habla este jueves frente a empresarios, ministros y gobernadores en el Council de las Américas que se celebra en el Hotel Alvear, con el objetivo de despejar dudas sobre la reactivación de la actividad y consolidar el rumbo económico de cara a los mercados.

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En su discurso, el mandatario defendió con firmeza el rumbo de su gestión y apuntó contra los economistas locales, criticando la "precariedad y pobreza analítica de gran parte de los economistas argentinos", a la vez que contrastó estas opiniones con la mirada de observadores externos como Kristalina Georgieva y Sebastián Galiani.

En materia de inflación, repasó el historial de los mandatos anteriores y destacó el logro de su administración al señalar que, tras recibir el indicador en 211,4%, actualmente "está viajando al 31,5, es decir, bajamos 85% de la inflación". Incluso bromeó con su faceta artística al asegurar que si la inflación de agosto iniciaba con cero, "iba a hacer un recital".

Con respecto a la actividad económica, el jefe de Estado rechazó los cuestionamientos sobre un "crecimiento a dos velocidades", a los que calificó como "un monumento a la ignorancia" y una muestra de "precariedad intelectual".

Javier Milei aseguró que la economía crece y confió: "Los argentinos no quieren volver al pasado"

Milei argumentó que la economía está en franca recuperación y detalló que en 2024 "crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande en la historia de la humanidad". Según sus proyecciones, bajo el escenario planteado por Galiani, su período terminará con una suba del 8,3%, superando por primera vez a la OCDE. "En los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales", afirmó para ratificar el éxito de su programa.

El presidente explicó que su estrategia de crecimiento a largo plazo se asienta sobre tres pilares fundamentales: los rendimientos crecientes, el capital humano y la apertura comercial, apoyados en el equilibrio fiscal y la desregulación que lidera Federico Sturzenegger. Milei defendió el rol del ahorro y la inversión, recordando que realizaron "un ajuste de 15 puntos del PBI" con el que le devolvieron recursos al sector privado.

Asimismo, elogió la gestión de la ministra Sandra Pettovello en el área de capital humano y destacó el impacto de la tecnología, asegurando que si se incorpora la inteligencia artificial, esto "implicaría una aceleración de la tasa de crecimiento fenomenal".

Noticia en desarrollo.-

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