Qué dice el parte médico de Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo

La mujer difundió el documento que cuenta cómo llegó al centro de salud donde fue atendida en Bolivia tras el intento de asesinato por parte de un grupo de sicarios.

En medio del avance de la investigación judicial en Bolivia que mantiene detenido al consultor argentino Fernando Cerimedo, imputado como presunto autor intelectual del intento de homicidio, Nadia Beller hizo público este miércoles el parte médico oficial sobre su estado de salud.

El documento, expedido por la Clínica de las Américas y publicado en la cuenta de Facebook de la mujer, confirma que llegó al establecimiento múltiples heridas de arma de fuego, fracturas expuestas y el estado de su embarazo.

El informe médico, firmado por el especialista Paul Cardozo Gil desde la Unidad de Terapia Intensiva, detalla la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos sufridos durante la emboscada. Presentó una "fractura expuesta conminuta de húmero derecho secundaria a herida por proyectil de arma de fuego", lesión ósea que requirió una intervención quirúrgica compleja.

Además, se constataron heridas e n la mama derecha, el brazo derecho, el cuello, el hombro izquierdo y la región supraclavicular izquierda (esta última sin compromiso óseo evidente). Durante la operación, los cirujanos procedieron a la "extracción quirúrgica de dos cuerpos extraños correspondientes a esquirlas de proyectil".

Asimismo, el reporte confirma que Beller cursa una gestación inicial de entre 4,6 y 5 semanas, por lo que permanece bajo monitoreo permanente del área de Ginecología para evaluar la viabilidad del embarazo . Dependiendo de su respuesta clínica, los médicos estiman que podría recibir el alta en un lapso de 24 a 48 horas.

Habló Nadia Beller tras el intento de asesinato: "Estoy segura de que Cerimedo tuvo que ver"

Desde la cama del hospital donde permanece internada, la abogada y activista boliviana Nadia Beller rompió el silencio tras sobrevivir a un ataque perpetrado por sicarios. Con visibles muestras de dolor y la voz quebrada, Beller responsabilizó de forma directa a su expareja, Fernando Cerimedo, de haber orquestado el ataque para acabar con su vida.

Aún conmocionada por el intento de homicidio, la activista detalló la gravedad de las secuelas físicas con las que lidia minuto a minuto: "Estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada. Cierro los ojos y es una pesadilla tras otra".

Pese a la saña de los atacantes, las balas no dañaron sus órganos vitales, lo que le permitió mantenerse lúcida e identificar lo ocurrido: "Afortunadamente los impactos no me dieron en órganos vitales. Tengo el brazo derecho destrozado, el hueso que me lo han reconstruido está bastante astillado. Otros disparos por la clavícula... Pero entiendo de que no hay ningún disparo que haya comprometido mi vida, por eso es que estuve consciente en todo momento".

La trampa: el gancho de la denuncia contra Evo Morales

Según la reconstrucción de la víctima, el ataque se gestó a través de un contacto que prometía información reservada para perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. Cerimedo no solo estaba al tanto, sino que fue el principal impulsor para que acudiera a las citas.

"Un sábado me contactan unas personas diciéndome de que tenía información delicada sobre Evo Morales, sobre un supuesto hecho de violación a una menor de 13 años. Yo lo primero que hago es mandarle foto a Fernando y me dice: 'Ah, sí, yo supe de ese caso'", aseguró en diálogo con el Gato Sylvestre en Radio 10.

Tras ser dejada plantada en dos ocasiones previas, Beller comenzó a desconfiar. Sin embargo, Cerimedo la persuadió de asistir al encuentro definitivo asegurándole una custodia que jamás existió: "La última vez le digo: 'Ay, no sé, me da cosa'. Y él me dice que no iba a pasar nada porque no tiene lógica que intenten hacer algo en un hotel con cámaras a plena vista de la gente. Él apoyó que yo vaya y me mintió de que me mandó con escoltas".

"Veo que hasta se les frenó la moto (a los sicarios) y nadie los estaba persiguiendo, o sea que no habían los tales escoltas. Estaba sola, sin custodia", contó al darse cuenta.

"Estoy plenamente segura de que él tiene que ver"

Al ser consultada sobre por qué apunta a su propia pareja como cerebro de la emboscada, Beller reveló contradicciones en el relato de los propios sicarios y acusó a Cerimedo de planear su muerte para borrar evidencias:

"Estoy plenamente segura de que él tiene que ver porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando... Además, supuestamente su policía, tuvo contacto con el hijo del sicario".

Luego agregó: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y esperaba que en mi celular que se llevaron y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz".

Además, expuso la maniobra de fuga que intentó el consultor inmediatamente después de los disparos: "Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero"

La llamada a Cerimedo desde la clínica: "Fuiste vos"

Aún en shock, Beller consiguió comunicarse con Cerimedo a altas horas de la noche gracias a la mediación del equipo médico del centro de salud: "Eran altas horas de la noche... le digo a la doctora: 'Llámele por favor a Fernando'. La doctora hace una llamada tripartita, lo contacta y me dice: '¿Qué te pasó?'. Y le digo: 'Fuiste vos'. Y ahí él se larga a llorar y me dice: '¿Cómo vas a decir que fui yo?'".

La abogada confirmó además que se encuentra embarazada de Cerimedo y sacó a la luz episodios previos de violencia de género que no se atrevió a denunciar formalmente bajo coacción: "Él cometió un hecho de violencia conmigo... no denunciarlo por tentativa de feminicidio porque él me ahorcó, pero por lo menos denunciar lesiones. Y él me pidió una oportunidad, me envolvió con un montón de cosas, que se iba a pegar un corchazo... Lo tengo también en mensajes."